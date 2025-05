A Saluzzo un tuffo nel passato del mondo delle costruzioni con il divulgatore Giletta a “Costruire futuro”

A Saluzzo “Costruire futuro”, il primo e unico evento dedicato al mondo delle costruzioni ideato da Scuola Edile Cuneo per venerdì 23 e sabato 24 maggio, proporrà un momento culturale aperto a tutti. L'appuntamento di prestigio vedrà, infatti, la partecipazione del noto divulgatore saluzzese Franco Giletta.

Nel pomeriggio di venerdì, alle 14, terrà una lectio magistralis sulla figura di Margherita di Foix, mecenate rinascimentale saluzzese nel mondo delle costruzioni.



Franco Giletta è nato a Saluzzo nel 1967, vive e lavora nella città del Marchesato con studio nella Torre Rotonda del Castello di Envie. Negli anni universitari a Roma ha avuto modo di frequentare l’ambiente artistico dell’Anacronismo e della Pittura Colta. Ritrattista, è stato allievo di Mario Donizetti a Bergamo. Dal 1995 ha iniziato un’intensa attività espositiva in Italia e all’estero.

Sempre nel 1995 è stato invitato, unico italiano dell’anno, dalla “Royal Society of Portrait Painters” di Londra all’esposizione annuale dei ritrattisti. Attivo anche nell’arte sacra, nel 2004, su interessamento della galleria il Polittico di Roma, una sua pala d’altare raffigurante “S. Antonio Maria Claret”, è stata collocata in permanenza nella Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone a Roma. Sue opere si trovano in collezioni private in Italia e all'estero tra cui il Museo Stauros e la collezione Bulgari.

Nel 2011 è stato invitato ad esporre da Vittorio Sgarbi al Padiglione Regionale della 54° Biennale di Venezia. Nel 2015 una sua opera è stata esposta nella mostra "Il Tesoro d'Italia" a Expo Milano 2015. Nel 2016 ha realizzato il dipinto "Italy - Angel of Peace" esposto nella sede di Eataly al World Trade Center a New York.

La presidente di Scuola Edile Cuneo, Elena Lovera orgogliosa dell'ospite di rilievo spiega: “Coinvolgendo nella nostra manifestazione il professor Giletta, vogliamo offrire la possibilità agli studenti di giungere a una riflessione e all'interessante prospettiva del futuro. Ancora oggi traiamo il beneficio del “bello del costruire”, grazie ai nostri predecessori e alle loro invenzioni e scoperte. Un bello che passa attraverso la creatività soggettiva messa a disposizione della collettività. Con la figura di Margherita di Foix potremo ragionare sul ruolo delle donne non solamente nel mondo del lavoro in epoca rinascimentale, ma addirittura in quello delle costruzioni fortemente condizionato da pregiudizi e stereotipi, stimolando confronti tra passato e presente, proiettandoci su visioni future. Si parlerà della creatività e del talento delle donne nel mondo delle costruzioni.

Verrà, infine, svelata una nuova opera di Giletta – conclude Lovera -sempre legata alle donne nell'edilizia, non solo per rispondere agli obietti dell'Agenda 2030 ma per abbattere gli stereotipi e promuovere il cantiere come luogo di creatività”.

L'evento sarà aperto a tutti e gratuito