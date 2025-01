Confagricoltura Cuneo: il mondo agricolo deve puntare sulle nuove tecnologie [VIDEO]

Il fattore climatico è una delle criticità che maggiormente incide sull’attività agricola della Granda, andando a ridurre drasticamente la produttività di alcuni settori. In un ambito economico che rappresenta oltre il 40% della produzione del comparto primario nella regione Piemonte, i cambiamenti climatici oggi sono un elemento critico che determina il risultato del raccolto. Ad esempio, nel 2024 l’eccessiva piovosità primaverile ha messo in ginocchio il settore corilicolo, che ha fatto registrare una perdita secca di produzione che si aggira tra il 70 e l’80 per cento. Utilizzare l’innovazione e la genetica, fino all’impiego dell’Intelligenza Artificiale, è questa la progettualità alla quale guarda Confagricoltura Cuneo, ritenendo le nuove tecnoloogie gli strumenti essenziali che l’agricoltura deve mettere in campo per adeguarsi ad eventi atmosferici sempre più imprevedibili. Su come affrontare le criticità del comparto e mantenere elevate qualità e quantità dei prodotti è intervenuto nello studio di DIXTV il presidente di Confagricoltura Cuneo Enrico Allasia.

Segui l’intervista qui sotto: