Filiera Gran Piemonte, Coldiretti Cuneo si aspetta una buona qualità: "Ora serve giusta remunerazione agli agricoltori e completa tracciabilità"

Nonostante le preoccupazioni legate alle conseguenze degli sfasamenti climatici, sono complessivamente positivi i segnali che arrivano dalla campagna 2024/2025 per il grano. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo a margine delle giornate di prove varietali che ogni anno, da oltre trent’anni, propone ai cerealicoltori per presentare le soluzioni in campo capaci di valorizzare al meglio le produzioni di grano cuneese.

I tecnici Coldiretti, che nel corso dell’annata agraria accompagnano le imprese con consulenze mirate, hanno presentato ad oltre 250 cerealicoltori i “campi sperimentali”, veri e propri cataloghi delle principali varietà di frumento tenero presenti sul mercato, testate parallelamente alle medesime condizioni agronomiche. Coldiretti Cuneo ha organizzato le giornate a Fossano, in frazione Cussanio, e a Cuneo, in partnership con Consorzio Agrario del Nord-Ovest, DISAFA dell’Università degli Studi di Torino e Istituto Umberto I di Alba - Sezione di Cussanio.

Nonostante l’annata sfavorevole dal punto di vista meteorologico – evidenziano i tecnici Coldiretti – ci sono buone prospettive di qualità per il grano tenero cuneese; l’auspicio è che, alla pioggia di questi mesi, non segua un periodo di temperature troppo elevate e siccità.

“Rimane l’incognita prezzo, per cui, per far fronte alle oscillazioni di mercato e tutelare gli agricoltori, puntiamo sui contratti di filiera, capaci di valorizzare le produzioni locali di grano e offrire completa tracciabilità ai consumatori, sempre più attenti alla provenienza degli ingredienti” sottolinea il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada, che ricorda: “Proseguiamo il progetto di filiera Gran Piemonte, in collaborazione con il Consorzio Agrario del Nord-Ovest, che garantisce una sempre più positiva remunerazione agli agricoltori”.

La filiera Gran Piemonte – spiega Coldiretti Cuneo – coinvolge nella Granda circa 5.000 ettari di superficie per produrre, nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità, grano tenero che dà origine a farine di altissima qualità.

“Risultati in crescita che migliorano di anno in anno e che garantiscono alle nostre imprese una positiva remunerazione. L’invito che rivolgiamo alle agroindustrie virtuose del territorio è di utilizzare sempre di più grano locale per prodotti da forno veramente Made in Cuneo” conclude il Direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo.