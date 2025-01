Volley A2M. Cuneo-Siena 1-3, Battocchio: "L'abbiamo persa su errori commessi nei moment clou" [VIDEO]

Attacco spuntato, seppellita dai muri avversari nonostante tanta grinta e voglia di vincere. Si potrebbe riassumere con poche parole la prova della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, battuta 3-1 dalla Emma Villas Siena nel sesto turno di ritorno del campionato.

L'analisi del tecnico Matteo Battocchio sullo svolgersi della gara: "Per vincere con loro ci serviva il servizio e soprattutto difendere tanto. Nel primo set sono entrate entrambe le cose, poi loro anche quando hanno ricevuto male sono stati capaci di trovare soluzioni importanti in attacco. Noi alla fine abbiamo mantenuto le medie stagionali in attacco, l'abbiamo persa su errori commessi nei momenti clou".

Alla giornata complicata di Brignach giornata si è aggiunta una prestazione di Allik poco brillante. Ancora il coach: "Ma per motivi diversi: Karli è andato fuori giri commettendo tanti piccoli errori, mentre Brignach ad un certo punto ha avuto un po' di timore".

Impari la gara a muro: "Ce ne hanno fatti tantissimi, soprattutto in situazioni di uno contro uno contro Allik e Brignach".

LA VIDEO INTERVISTA A MATTEO BATTOCCHIO QUI SOTTO: