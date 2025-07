Tornano a Bra le giornate dei mirtilli solidali: raccolta per sostenere lo sviluppo agricolo in Kenya

Dopo il successo dello scorso anno l’Associazione LVIA ripropone le giornate della raccolta dei mirtilli solidali, dedicate quest’anno allo sviluppo agricolo in Kenya.

Sabato 12 e 26 luglio ci si potrà recare presso il campo dell’azienda agricola Tetto Nuovo, situato a Madonna dell’Olmo (CN) in Via della Battaglia 113, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, per raccogliere i mirtilli biologici dell’azienda.

I mirtilli raccolti si potranno acquistare a 4 euro al kg, metà dei quali andrà a sostegno del progetto in Kenya.

La raccolta solidale dei mirtilli, organizzata da LVIA grazie alla disponibilità dell’azienda agricola Tetto Nuovo riceve il sostegno della Fondazione Mediolanum, che raddoppierà l’importo delle offerte ottenute mediante l’iniziativa.