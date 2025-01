Alba Calcio-Cuneo 1905 Olmo finisce con un pari: 2-2

Un buon pubblico sugli spalti si è divertito nell’ennesimo match stagionale fra Alba Calcio e Cuneo 1905 Olmo, valido per la terza giornata del girone di ritorno del girone B di Eccellenza e disputato sul terreno sintetico del Coppino ad Alba.





Subito un buon ritmo con frequenti cambi di gioco e tiri pericolosi di Dalmasso per gli ospiti e di Specchia per gli albesi, conclusione deviata in angolo da Cavalieri. Marchetti marca a uomo proprio l’attaccante biancorosso numero 10, mentre sulla fascia sinistra Rastrelli crea scompiglio nella difesa dei padroni di casa, ben messi in campo da mister Telesca.





Il Cuneo passa al 25°con un bel tiro da fuori area di Benso imprendibile per Ferlisi. Il primo tempo si conclude con un gran tiro di Specchia diretto all’incrocio dei pali e deviato con un volo plastico da Cavalieri.





Nei primi minuti della ripresa il Cuneo 1905 Olmo ha la grande occasione di raddoppiare con Galfrè, che ben lanciato da Dalmasso si presenta tutto solo davanti a Ferlisi, bravissimo a respingere in corner.

Dopo qualche tentativo da calcio d’angolo, i biancorossi arretrano il baricentro e l’Alba Calcio si fa sotto, dapprima con un tiro dal limite di Ferro, poi con alcuni cross pericolosi, subendo però qualche ripartenza degli ospiti.





Al 28° i cambi decisivi del mister albese. Escono Specchia e Rega, per Peinetti e Barbero e due minuti più tardi, proprio Barbero, imbucato da un assist perfetto di Panetta, batte l’estremo difensore cuneese con un bel diagonale.





La partita mantiene un ritmo elevato. Mister Fantini fa entrare Giachino e Pernici (saranno gli unici cambi biancorossi), per l’Alba Calcio entrano Bellucca e Bosio sostituendo Campagna e Galvagno. Ma il cambio decisivo sarà quello successivo. Medda subentra a Galvagno e all’84° irrompe su un tiro di Ferro e deposita in rete il 2-1.

Sembra fatta, gli animi si riscaldano, sul taccuino dell’arbitro finiranno poi 4 giocatori e un espulso dalla panchina, (Rastrelli del Cuneo), i padroni di casa difendono il vantaggio, ma nel secondo minuto di recupero una punizione tagliata di Brondino pesca in area Dalmasso, che lasciato colpevolmente solo, insacca di testa.

È il 2-2 definitivo nonostante le due squadre tentino fino all’ultimo di andare in rete.





A fine partita il mister albese Salvatore Telesca ha dichiarato:

“Nel complesso della gara il pareggio è giusto. Abbiamo avuto una bella reazione dopo il gol subito e nel secondo tempo, passati in vantaggio, potevamo portare a casa i tre punti. Peccato per quella distrazione su palla inattiva. Dobbiamo rimanere ancorati alla classifica, che rimane molto buona”.

Sulla stessa linea anche Enrico Fantini, mister dei cuneesi:

“Partita difficile contro un’ottima squadra. Noi abbiamo retto bene e nel primo tempo potevamo anche fare un gol in più. Nella ripresa abbiamo subito la loro reazione, ma penso che il risultato sia giusto. Abbiamo dato un segnale importante di tenuta in partite come queste e cerchiamo di trovare una buona continuità nelle prossime giornate”.

Con 32 e 30 punti le due squadre rimangono terza e quarta in classifica, precedute solo da Valenzana a 35 e Pinerolo a 33, in piena zona play off.

Nella prossima giornata, domenica 2 febbraio, L’Alba Calcio farà visita alla Luese Alessandria mentre il Cuneo ospiterà l’Alpignano.

Formazioni:

Alba Calcio: Ferlisi, Foschi, Specchia, Dieye, Marchetti, Rega, Campagna, Galvagno, Ferro, Galasso, Panetta.

A disp. Romanin, Algarotti, Bellucca, Barbero, Bosio, Medda, Peinetti, Villano, Igbinakenzua.

Cuneo 1905 Olmo: Cavalieri, Brondino, Benso, Galfrè, Dalmasso, Rastrelli, Angeli, Ghibaudo, Giraudo F., Serino, Barbagiovanni.

A disp. Cerati, Bernardi, Pernice, Magnaldi, Sadrija, Giachino, Giraudo E., Maccario.

Marcature: 25 pt Benso (Cuneo) -75 st Barbero (Alba) - 84 st Medda (Alba) - 92 st Dalmasso (Cuneo)

Espulso: Rastrelli (dalla panchina) Ammoniti: Dalmasso, Pernice, Medda, Dieye.

Arbitro: Marco Calabrò (Reggio Calabria)

Assistenti: Calogero Lo Giudice (Asti) – Enrico Costantini (Asti)