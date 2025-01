Agricoltori autonomi in presidio a Peveragno: stamattina la visita del presidente Cirio

Il presidente Cirio lo aveva promesso e stamattina ha raggiunto l'area commerciale di Peveragno per incontrare gli Agricoltori Autonomi Italiani, da ieri e per tre giorni in presidio.

“Questa mattina ho incontrato gli agricoltori come segno di rispetto e ascolto e ho chiesto anche ai miei assessori la disponibilità a farlo: l’assessore Bongioanni l’ha fatto ieri a Peveragno, l’assessore Bussalino nel pomeriggio di oggi ad Alessandria. Noi siamo una Regione che ascolta e abbiamo quindi ascoltato anche le istanze dell’associazione da cui ho ricevuto il documento sullo stato di crisi, che era già stato segnalato all’assessore Bongiovanni. Ho poi ribadito l’impegno al confronto, a ridurre la burocrazia, ma anche la fiducia in un’Europa che ha cambiato atteggiamento e che alla rigidità del green deal oggi sostituisce il buon senso della sostenibilità, anche per la nostra economia”.

Domani il corteo in città, con partenza da via Genova e passaggio in piazza Galimberti e corso Nizza. La Questura ha autorizzato la sfilata di 20 trattori.