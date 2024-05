Dogliani, Francesco Panella e la sua Little Big Italy: "Il senso di appartenenza degli italiani all'estero è incredibile" (VIDEO)

Francesco Panella, protagonista del programma di cucina "Little Big Italy", in onda sul Nove, è stato ospite della 13ª edizione del "Festival della Tv" di Dogliani, in compagnia del giornalista Paolo Vizzari. L'eclettico e simpatico conduttore romano, con il suo programma itinerante, punta a scoprire l'italianità nelle cucine dei nostri emigranti. Storie di italiani che hanno abbandonato il proprio paese per cercare fortuna tra i fornelli fuori dai confini nazionali.

Il cuore, però, quasi sempre è rimasto in Italia ed è quello che emerge sempre dalle storie raccontate nel programma "Little Big Italy". Francesco Panella è reduce da un tour in giro per il mondo, che insieme alla sua troupe, gli ha permesso di registrare le nuove puntate del suo programma. Puntate che andranno in onda tra settembre e ottobre. Eccolo ai nostri microfoni: