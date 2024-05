A Piasco l'ultimo saluto al professor Guido Monge, ex sindaco del paese

Si svolgeranno nel pomeriggio di domani, lunedì 27 maggio, alle ore 15 nella parrocchia di Piasco, i funerali del professor Guido Monge, figura nota anche oltre il suo paese per il suo impegno nel mondo dell’associazionismo cattolico e in quanto ex insegnante di filosofia in quello che allora si chiamava istituto magistrale di Saluzzo.

Aveva 82 anni e da tempo le sue condizioni di salute erano precarie.

Allievo di don Giacomo Soleri, il sacerdote pedagogo e insegnante cui è intitolato oggi l’istituto scolastico superiore saluzzese, Monge era stato anche sindaco di Piasco nei primi anni ’90.

Lascia la moglie Teresa e tre figli: frà Claudio, religioso domenicano che vive ed opera in Turchia; Renato con Carla; Flaviano con Scyrin e i nipoti: Monica, Asmaa, Letizia e Alice.

Il rosario viene recitato questa sera, domenica 26 maggio, alle ore 20 nella chiesa parrocchiale di Piasco.

I funerali domani, lunedì 27 maggio, sempre in parrocchia, partendo alle 14,50 dalla casa di riposo dove il professor Monge è mancato.