Cherasco, si chiude la rassegna "Teatro del territorio": in scena al Piccolo i "Fiori d'autunno" di Patrizia Sugliano

Per chiudere alla grande la rassegna di teatro amatoriale “Teatro del territorio” organizzata dal Piccolo Teatro di Bra all'interno della stagione teatrale “Teatro, cibo per la mente” organizzata da il Teatro delle Dieci, domenica 2 febbraio, avremo modo di goderci “Fiori d'autunno”, scritto e diretto da Patrizia Sugliano e portato in scena dalla compagnia “Coincidenze teatro” di Alba.

Tutto si svolge in un Paese dell'America Latina, siamo negli anni 80-90 secolo scorso, interno casa di Renata. Renata e Gisella sono due amiche di mezz'età che vivono insieme. Hanno in comune la passione per le telenovelas, ed in particolare una vera fissazione per l'attore che le interpreta, Mario Regales - “Manuel il meccanico”. Determinate a sconfiggere il vuoto e la mancanza di emozioni che propone loro la vita di tutti i giorni, decidono di sequestrare Mario e di trattenerlo a casa loro. Gli avvenimenti che seguono, tra il farsesco, il drammatico ed il sensuale portano ad una conclusione inattesa.

La pièce è inframmezzata dalle scene in video della telenovela, proiettata su grande schermo. Gli spettacoli saranno preceduti da un momento di accoglienza conviviale denominato “un thé a Theatro”: l'appuntamento per tutti gli eventi è fissato per le ore 16,30 presso il teatro Salomone di Cherasco.

In scena: Lara Bolla, Barbara Gallesio e Umberto Maria Porello.

Assistenza tecnica: Stefano Bongioanni.

Per la parte video: regia Marialuisa Cocito, attori Claudio Botto, Giorgia De Carolis, Gianni Depp, Gianluca Rovagna e Umberto Maria Porello.

Tecnici: Paolo Enrico Bosia, Andrea Lachelli, Pierfranco Verrua.