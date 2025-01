Cosa si intende per comunicazione non verbale nelle tecniche di vendita marketing Cosa si intende per comunicazione non verbale?

Rappresenta dunque un processo di scambio di informazioni e messaggi che va oltre il semplice uso delle parole.

Sotto la guida e consigli del maestro Rudy Lanza , cerchiamo di comprendere meglio questi linguaggi non verbali, che si posso applicare anche in diverse tecniche di vendita marketing come spiano spesso diversi .

Linguaggio non verbale e comunicazione non verbale definizione

Per capire meglio cosa si intende per comunicazione non verbale o linguaggio non verbale, bisogna dire innanzitutto che ha origini estremamente antiche!

Furono lo psichiatra Jurgen Ruesch e Weldon Kees, a portare alla luce per primi il termine.

Già nel Seicento, tuttavia, alcuni filosofi avevano riconosciuto come la postura del corpo ( comportamento non verbale) potesse rivelare intenzioni ed emozioni di una persona.

Molti la considerano universalmente comprensibile, in grado di superare qualunque barriera linguistica, poiché ciascuno di noi comunica anche attraverso l’espressione del viso e i movimenti del corpo, enfatizzando così i propri pensieri.

Allo stesso tempo, non è garantito che la comunicazione non verbale sia ugualmente chiara in tutte le culture!

Spesso individui appartenenti a etnie o contesti culturali diversi adottano gesti dissimili, che possono non condividere lo stesso significato o addirittura veicolarne uno diametralmente opposto.

Cosa si intende per comunicazione non verbale: tecniche di vendita e comunicazione

Cosa si intende per comunicazione non verbale nelle tecniche di vendita e comunicazione?

Ci sono tipi di comunicazione non verbale che possono essere suddivise in quattro componenti fondamentali:

● Sistema paralinguistico: racchiude i messaggi non verbali vocali, come il tono, la frequenza, il ritmo della voce e persino il silenzio.

● Sistema cinesico: riguarda tutti i segnali della comunicazione corporea, quali il contatto visivo, la mimica facciale, la gestualità e la postura.

● Prossemica: comprende i segnali non verbali di un interlocutore, suddiviso in zona intima, zona personale, zona sociale e zona pubblica.

● Aptica: si riferisce a tipi di comunicazione non verbale che si manifestano tramite il contatto fisico, come una stretta di mano, un saluto o un abbraccio.

Alla luce di queste nozioni, è interessante sottolineare come questi comportamenti non verbali trovino ampia applicazione anche nelle tecniche di vendita marketing di successo.

Pur vivendo nell’era dell’automazione commerciale, l’attenzione verso le tecniche di vendita e marketing rimane alta.

La ragione è intuitiva: se da un lato la tecnologia fornisce un supporto essenziale alle attività di vendita, dall’altro la capacità di offrire esattamente ciò che l’interlocutore si aspetta resta un’abilità spiccatamente umana.

Comunicazione non verbale psicologia e tecniche di vendita marketing

La veloce intuizione dei messaggi non verbali da cogliere

Quando parliamo di comunicazione non verbale psicologia e tecniche di vendita marketing, intendiamo dire che, prima di tutto, operare nel mondo delle imprese e del business richiede di prendere decisioni con sempre maggiore rapidità, in un contesto in cui i messaggi non verbali e relazioni aumentano in modo esponenziale.

Questa semplice spiegazione evidenzia già la stretta connessione tra tecniche di vendita e elementi della comunicazione non verbale, della psicologia e anche del marketing.

Approfondire la conoscenza di questi elementi aiuta a prendere decisioni più efficaci: un corso di tecniche di vendita rappresenta un’opportunità per raccogliere e interpretare le informazioni a ogni livello, al fine di migliorare il sistema di comunicazione in ogni ambito aziendale.

Tuttavia, nessuna strategia è immutabile né valida in qualunque circostanza: è sempre necessario adattarla alla situazione specifica.

È evidente, infatti, che le tecniche di vendita, non si limitano a conoscere un solo metodo per poi applicarlo in modo meccanico a ogni trattativa, non prescrivono in maniera rigida cosa fare o dire, ma piuttosto come instaurare la relazione, come porsi nei vari passaggi della trattativa, che obiettivi perseguire e in che modo costruire quel rapporto di fiducia che risulta fondamentale per concludere positivamente una vendita.

Per molto tempo, questa abilità è stata considerata un “dono naturale”, confondendo la professionalità del venditore con la sua eventuale innata capacità persuasiva. In realtà, il linguaggio non verbale e le tecniche di vendita si apprendono e si affinano: con il giusto atteggiamento e un insegnamento adeguato di tecniche di comunicazione non verbale , esse possono, cosi, condurre a risultati impensabili.