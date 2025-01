Volley femminile - Questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT”; Ospiti Noemi Signorile, Imma Sirressi e Alessandra Colzi

Questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. Per il 14° appuntamento stagionale, in diretta dagli studi cuneesi, ci sarà la palleggiatrice nonché capitana della Honda Olivero Cuneo Noemi Signorile. Da casa Bartoccini-MC Restauri Perugia, invece, ci sarà il libero Imma Sirressi. Previsto un secondo collegamento con la centrale del Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Alessandra Colzi.

Nel corso della puntata andranno in onda le interviste con Anastasiia Kapralova (Honda Olivero Cuneo), Daniele Santarelli (Imoco Conegliano), Enrico Barbolini (Uyba Busto Arsizio), Ilenia Moro (Wash. Pinerolo), Valentina Brandi (Futura Busto Arsizio), Dana Schmit (BAM Mondovì) e Claudio Basso (Bam Mondovì). Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it., sulle rispettive pagine Facebook e sulla pagina Youtube di Targatotcn.