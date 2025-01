Nasce Orbita che riunisce Lagnasco Group e Ortofruit Italia per le nuove sfide dell'ortofrutta [VIDEO E FOTO]

Per rispondere alle nuove sfide del comparto ortofrutticolo sia a livello nazionale che internazionale le due organizzazioni produttive Lagnasco Group e Ortofruit Italia hanno dato vita ad un progetto coorporativo: Orbita SB.







Orbita SB è una società consortile e società benefit che rappresenta l’unione degli uffici commerciali, logistici, tecnici e di servizio ai soci delle due storiche Organizzazioni di Produttori.







Tra gli obiettivi certamente il principale è generare dei benefici, promuovere pratiche economiche lavorative ed ecosostenibili, divulgazione e promozione della biodiversità, creare sinergie con società che abbiano stesse finalità, ma soprattutto non porsi limiti e guardare al futuro con spirito imprenditoriale.



La presentazione del progetto coorporativo tra le due realtà è avvenuta oggi, venerdì 31 gennaio, al Castello di Lagnasco Tapparelli D'Azeglio. Ampia partecipazione tra cui quella di numerose autorità locali. Sono intervenuti il senatore e vicepresidente della nona Commissione permanente (industria, commercio, turismo,agricoltura e promozione agroalimentare) Giorgio Maria Bergesio e la deputata Monica Ciaburro, che hanno illustrato i lavori in corso al Parlamento a sostegno del comparto, seguiti dall'assessore regionale all'agricoltura Paolo Bongioanni, insieme a Claudio Sacchetto, consigliere regionale e presidente della Terza Commissione.









“Orbita SB, nasce con l’obiettivo di unire il meglio dei due gruppi” – aggiunge Massimiliano Novelli, presidente di Orbita SB – “per questo oltre a mettere a disposizione dei produttori un ufficio con 7 agrotecnici specializzati, una gamma di colture, anche club o riservate, che vanno dalla Mela Eply®, alla Opal®, al Nergi®, ai vari programmi varietali di mirtilli e lamponi. Si tratta di un’iniziativa che mira a dare una concreta risposta di valore ai problemi del settore”.









Orbita ufficialmente sul mercato europeo in occasione della Settimana Verde Internazionale. Questa iniziativa nasce da una collaborazione già in essere e vuole implementare il ventaglio dell'offerta di prodotto anche grazie alle partnership con realtà estere che hanno visto con favore questa iniziativa e potrebbero, a breve, anche farne parte.

Domenico Paschetta, presidente di Ortofruit Italia: “Oggi nasce una società che commercializzerà 35 differenti prodotti che vanno dalle mele, pesche, kiwi e susine passando per gli ortaggi e arrivando ai piccoli frutti: mirtilli, lamponi, more e baby kiwi. La produzione di più di 360 soci, lavorata in 7 stabilimenti specializzati, mette a disposizione 20.000 tons di mele, 5.000 tons di pesche e susine, 2.500 tons di kiwi, 2.000 tons di ortaggi, 2.500 tons. di piccoli frutti (1.400 tons. di soli di mirtilli) che ci consentono di attestarci a livello nazionale fra i maggior player nella produzione e vendita con un fatturato iniziale di 42 Mln €”.