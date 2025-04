Avis ed ANA Bra in visita al Memoriale ed alla Caserma Vian di Cuneo

Una giornata speciale quella di domenica 27 aprile vissuta da Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) ed ANA (Associazione Nazionale Alpini), che hanno voluto trascorrere un momento di riflessione ed amicizia insieme: i due gruppi si sono infatti uniti per consolidare una collaborazione già attiva da tempo, ma che si è ulteriormente rafforzata in questa occasione.

La mattinata è iniziata con il trasferimento a Cuneo, presso la stazione Gesso, sede del Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, dove alla presenza del Presidente Aldo Meinero abbiamo assistito all’alzabandiera.

Successivamente, con grande passione e professionalità, le guide ci hanno fatto visitare il Memoriale, recentemente ampliato, dove sono stati raccolti ricordi originali di tanti alpini che hanno offerto il loro sacrificio per la nostra nazione, con una toccante sezione dedicata alla tragica campagna di Russia.

Il loro esempio deve essere un forte monito, spesso inascoltato, per le nostre coscienze.

Abbiamo poi avuto la possibilità, attraverso un permesso speciale, di poter fare il “rancio alpino” direttamente dentro la caserma militare “Vian” di Cuneo, dove i militari ci hanno anche permesso di visitare i loro mezzi e la loro cappella.

La giornata si è poi conclusa con un bel gelato in allegria.

“E’ stata una bella occasione per conoscere il “Memoriale”, luogo di ricordo che merita tutto il nostro rispetto, per portare la nostra solidarietà al II° Reggimento Alpini, che a luglio partirà per una missione in Libano, ma anche per poter creare nuove sinergie fra le nostre associazioni, entrambe orientate vero l’aiuto agli altri”, hanno commentato il capogruppo ANA Bra Tino Genta e il Presidente AVIS Bra Armando Verrua, che concludono invitando tutte le persone a partecipare alle prossime iniziative dei gruppi, a partire dalla raccolta di abiti e materiali utili proprio per supportare i nostri alpini in partenza per il Libano.

Chiunque infatti avesse abiti o scarpe usati, ma ancora in buono stato, fino al 15 maggio può chiamare al numero 353/3204416 per avere informazioni su dove portarli: saranno consegnati ai bambini ed adulti di quelle terre bombardate durante la missione UNIFIL. Grazie fin da ora a chi supporterà questo progetto.

Comunicato Stampa Avis ed ANA Bra