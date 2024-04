Colpì l’ex moglie con una testata: imprenditore albese indagato per maltrattamenti aggravati e lesioni

Il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Asti, dottor Federico Belli, ha applicato nei confronti di un 65enne albese la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie, una donna classe 1972, dalla quale l’uomo era separato da qualche tempo.

Il provvedimento era stato richiesto dal pubblico ministero Lorena Ghibaudo, titolare dell’indagine che vede la Procura astigiana procedere nei confronti dell’uomo, di professione imprenditore, sulla base di due imputazioni.

La prima ipotesi è quella di maltrattamenti aggravati, in ragione delle violenze fisiche e verbali delle quali l’uomo si sarebbe reso responsabile in più occasioni anche successivamente alla separazione. Un’ipotesi aggravata dall’aver commesso i fatti in presenza di persone minori di età, nella fattispecie il figlio della coppia.

Al 65enne viene anche contestata un’ipotesi di lesioni volontarie perché nel corso di uno di questi episodi, che durano dal 2020, nel novembre 2023 avrebbe colpito l’ex moglie con una testata al volto, causandole un trauma nasale.

La donna si era rivolta ai Carabinieri di Alba presentando una prima querela, seguita poi da un’ulteriore integrazione nelle forme di una memoria redatta con l’assistenza dell’avvocato Francesco Furfaro di Savona.

L’ordinanza emesse dal tribunale prescrive al suo destinatario il divieto di avvicinarsi a più di 500 metri dall’ex moglie e dai luoghi da lei abitualmente frequentati.

Nei confronti dell’uomo, assistito dall’avvocato albese Roberto Ponzio, è stato disposto un’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Federico Belli.