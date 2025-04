Hanno preso avvio oggi, lunedì 28 aprile, le operazioni di sfalcio ed eradicazione delle erbacce sui marciapiedi di Ferrone e Altipiano.



Le attività proseguiranno per tutto il corso di questa e della prossima settimana, contestualmente alle operazioni sfalcio nei vari parchi cittadini.

I cittadini sono pregati di rispettare i divieti di sosta che via via vengono apposti nelle varie zone interessate.