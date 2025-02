Cuneo, il bene che fanno i cedri dell’Atlante: in piazza Europa i pannelli esplicativi di Maurizio Di Felice

Un’intera giornata di mobilitazione pacifica, dalle 10 del mattino alle 18 del pomeriggio: è così che il "Gruppo Cedri" - ovvero il fronte di cittadini cuneesi intenzionato a spingere l’amministrazione comunale del capoluogo a riqualificare piazza Europa mantenendo intatti i dieci cedri dell’Atlante già presenti - ha passato la giornata di sabato 1 febbraio.

La mobilitazione ha avuto luogo proprio nei pressi della discussissima piazza, nello spiazzo davanti al San Paolo. Sul posto, i pannelli di Maurizio Di Felice, esplicativi nel loro illustrare il valore benefico dei cedri dal punto di vista sanitario e dei generali vantaggi ecosistemici (uno dei cavalli di battaglia dei contrari ai propositi dell’amministrazione comunale).

Presenti anche i consiglieri comunali di Cuneo per i Beni Comuni e Indipendenti – tra le due realtà amministrative che più si sono schierate contro il progetto recentemente illustrato e finanziato grazie al Bando Periferie -, come anche i membri del gruppo autonomo di cittadini Di Piazza in Piazza, che proprio con in testa la salvaguardia dei cedri dell’Atlante, nel 2019, ha lanciato le prime iniziative di protesta.