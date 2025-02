Aperti tre bandi della Fondazione CRC a sostegno di iniziative per l'estate 2025

Sono aperti il bando Estate Insieme, il Bando POP e il Bando Estate al Rondò: con queste tre iniziative la Fondazione CRC mette a disposizione del territorio provinciale quasi 3,4 milioni di euro a sostegno di opportunità da attivare nel periodo estivo. Tutte le informazioni sono disponibili su www.fondazionecrc.it

BANDO ESTATE INSIEME Il bando Estate Insieme è un’iniziativa ricorrente che da anni la Fondazione lancia alla vigilia dell’estate: prevede un contributo per gli enti della provincia di Cuneo (Enti del terzo settore, Istituti scolastici, Società sportive dilettantistiche, Diocesi e parrocchie, Enti pubblici locali) attivi nella creazione e nella gestione di centri estivi rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 18 anni. L’obiettivo è valorizzare il periodo estivo, supportando la conciliazione tra vita privata e lavoro delle famiglie e sfruttando questa stagione per migliorare il benessere dei ragazzi attraverso attività sportive, ludiche ed educative. L’edizione 2025, aperta a tutta la provincia, prevede due novità: - Sarà un bando triennale: per questo motivo, a copertura delle 3 annualità 2025-26-27, il budget a disposizione sale a 3 milioni di euro; - È previsto un forte accento sul tema della sicurezza, con corsi di formazione per il personale e possibilità di interventi infrastrutturali che migliorino le condizioni dei luoghi in cui si svolgeranno le attività. Il bando scade il 7 marzo 2025, è previsto un webinar di presentazione aperto a tutti che si terrà lunedì 3 febbraio alle ore 14,30: iscrizioni su https://fondazionecrc.it/eventi/presentazione-del-bando-estateinsieme-3/

BANDO POP Il bando, giunto alla seconda edizione, rappresenta lo strumento attraverso con cui diffondere la conoscenza delle arti performative – teatro, musica, danza, arte circense – in provincia di Cuneo e coinvolgere nuovi pubblici. POP intende creare occasioni di fruizione di eventi culturali aperte a tutti e mettere a disposizione degli enti e delle associazioni selezionate percorsi e strumenti per progettare nuove forme di contaminazione: gli enti coinvolti proporranno al pubblico, all’interno di 9 mercati della provincia di Cuneo nel periodo tra maggio e settembre 2025, alcune pillole performative finalizzate a far conoscere le proprie attività, coinvolgendo nelle performance pubblici differenti. In parallelo, alle associazioni selezionate saranno proposti percorsi di marketing e comunicazione, con l’obiettivo di aumentare le loro competenze in questi ambiti. Il bando mette a disposizione 336 mila euro e coinvolgerà sia nuovi partecipanti, sia i beneficiari della prima edizione che saranno impegnati in un percorso di affiancamento e mentoring. Il bando scade il 28 febbraio 2025 e sarà presentato con un webinar aperto a tutti che si terrà mercoledì 5 febbraio alle ore 12: iscrizioni su https://fondazionecrc.it/eventi/presentazione-della-manifestazione-diinteresse-del-bando-pop-2/

BANDO ESTATE AL RONDÒ L’estate rappresenta un momento centrale anche per le attività del Rondò dei Talenti: con il bando aperto si intende sostenere l’organizzazione di laboratori e incontri dedicati a bambini e ragazzi, famiglie e gruppi di centri estivi, negli spazi interni del Rondò e nella piazza esterna. L’obiettivo è promuovere il periodo estivo come occasione di esperienze e di scoperta, fuori dai tradizionali spazi didattici, con diverse misure: - Spazi Bianchi Estate: laboratori pomeridiani durante i fine settimana, da maggio a settembre negli spazi al piano terra dedicati a bambini e famiglie; - Educare in Terrazza Estate: incontri o cicli di incontri dedicati a ragazzi, adulti e professionisti al primo e al quarto piano; - Tutti giù per terra: laboratori e attività di gioco, animazione, musica che sfruttano la piazza esterna del Rondò dei Talenti; - Laboratori centri estivi: laboratori e attività organizzati per scuole e centri estivi da svolgersi all’interno degli spazi del Rondò dei Talenti durante la settimana Ogni ente interessato può presentare un’unica richiesta di contributo, dell’importo massimo di 3 mila euro, con una proposta progettuale complessiva che preveda più attività e laboratori sulle diverse linee previste. Il bando scade il 28 febbraio 2025 e mette a disposizione un budget complessivo di 35 mila euro.

Informazioni su www.rondodeitalenti.it