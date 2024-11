A Magliano Alfieri le forze dell’ordine insegnano a prevenire le truffe

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 novembre, Comune e Biblioteca Civica di Magliano Alfieri hanno organizzato un interessante incontro di formazione sulla prevenzione delle truffe agli anziani con le forze dell’ordine, proprio nei locali della biblioteca.

Il luogotenente dei Carabinieri Mauro Araldo, comandante del presidio dei Carabinieri di Govone, ha fornito ai numerosi cittadini presenti, utili consigli per proteggersi dalle truffe e per prevenire i furti.

L’incontro è servito a ribadire che collaborazione e prevenzione sono fondamentali, di fronte ai sempre nuovi metodi di truffe, che prendono di mira in particolar modo le persone anziane.

La formazione è stata anticipata da una breve introduzione della sindaca Giulia Adriano. A supporto del luogotenente Araldo erano presenti anche il vice comandante della stazione govonese, maresciallo Gabriele Valeriani, e il carabiniere Davide Della Rocca.

Tanti i consigli utili per non cadere nelle truffe delle false telefonate con richieste di denaro per parenti o amici, per difendersi dai simulatori che tentano di introdursi in casa con pretesti o con tesserini contraffatti, per prevenire i furti nelle abitazioni, magari installando sistemi di controllo con telecamere o sistemi antiintrusione, oggi a prezzi più abbordabili che in passato.

Anche per i cittadini maglianesi presenti, l’invito è quello di collaborare e creare rete fra le persone, segnalando tempestivamente comportamenti sospetti, affinché queste bande specializzate, possano essere individuate e arrestate.

Nel Roero è notevole l’impegno dei Carabinieri per informare e formare la popolazione tramite questi incontri e nel controllo di un territorio vasto, con molti centri isolati e piccole borgate, spesso prese di mira dai malviventi.