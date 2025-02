Sostegno a Giorgia Meloni

Riceviamo e pubblichiamo il sostegno alla Premier Giorgia Meloni da parte della Consigliera Regionale Federica Barbero.

In queste ore, ed ultimi giorni, abbiamo assistito ad un attacco alla figura del Presidente Giorgia Meloni da parte di molte testate giornalistiche, che sull’onda dell’avviso di garanzia notificato alla Premier per il caso Almasri hanno tentato di screditare l’attività del Governo.

Da ultimo la notizia, tutt’ora non confermata, che sia stata depositata una denuncia contro il Governo presso la corte Penale Internazionale dell’Aja.

A fronte di tutte queste notizie, restando fiduciosa nel ruolo della magistratura, mi sento in dovere di esprimere il mio sostegno personale al Premier Giorgia Meloni.