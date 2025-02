Mondo del vino: l'azienda di Federico Grom e Guido Martinetti affida la direzione commerciale a Luigi Coppo

Mura Mura, l’azienda agricola di 30 ettari coltivati a vigneti e frutteti che sorge sulle colline del Monferrato, al confine con le Langhe, di proprietà di Federico Grom e Guido Martinetti, annuncia la nomina di Luigi Coppo a nuovo direttore commerciale: un ingresso che rappresenta la sintesi tra la visione strategica di Mura Mura e la lunga esperienza di Luigi nel mondo del vino.

Luigi Coppo, classe 1986, nasce e si forma in una famiglia che produce vino dal 1892 e che ha contribuito a definire l’identità del territorio piemontese. Ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia nel 2011, prima in cantina, aiutando i cantinieri e gli operai, formando così la sua competenza. Successivamente si è occupato in maniera determinata sviluppando l’incoming presso la Coppo, la cui cantina nel 2014 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Patrimonio dell’umanità Unesco. Luigi ha ideato percorsi di visita, degustazioni personalizzate, e sviluppato un canale di enoturismo (all’epoca quasi inesistente), contribuendo a rendere l’apertura al pubblico ed il dialogo con enologo e con l’agronomo un asset funzionale al successo del turismo in Piemonte. Questi progetti gli hanno permesso di sviluppare una profonda comprensione del mercato e del territorio.

Luigi Coppo era però l’unico della sua generazione a voler proseguire l’attività familiare, mentre i cugini avevano già intrapreso percorsi differenti. Nel 2021 si è quindi resa necessaria la vendita delle Cantine Coppo a Gianfranco Lanci, manager di fama internazionale, con l’ambiziosa visione di creare “un ponte ideale tra Langhe e Monferrato”.

Sotto la guida di Lanci, Coppo ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato fino al 2023, continuando a far crescere l’azienda con risultati significativi. A seguito della scomparsa improvvisa di Gianfranco Lanci, Luigi ha considerato una nuova, entusiasmante, opportunità: collaborare con Mura Mura. L’incontro con Guido Martinetti e Federico Grom durante un evento a New York fu determinante: “Fu un momento di grande sintonia, che ci fece comprendere subito l’affinità dei nostri valori e visioni: quelle umane, tecniche e agricole”, ricorda Coppo. A quell’incontro sono seguiti continui contatti: la stima reciproca e le affinità hanno aperto la strada alla possibilità di lavorare insieme.

“A Mura Mura ho trovato un luogo - afferma Luigi Coppo - che rispetta il territorio e lo celebra in ogni dettaglio, dalla vigna al calice, con una visione etica e umana che sento profondamente mia. Penso che Mura Mura sia un luogo capace di accogliere persone ma anche di esprimere le prerogative uniche delle vigne di quest’area del Piemonte, sia in Monferrato che in Langa. Lo spirito dell’azienda è permeato da educazione e precisione sul lavoro, a tutti i livelli, e da un’attenzione ai dettagli che mi entusiasma. L’umanità e l’etica, valori imprescindibili per me, sono qui pilastri fondanti. È certamente una scommessa, che non vedo l’ora di vincere insieme a Guido e Federico, e a tutto il team. La cura maniacale per la qualità, l’attenzione alla biodiversità e l’approccio visionario sono fonte di ispirazione ed entusiasmo. Credo che insieme potremo scrivere una storia di eccellenza per i vini di Langhe e Monferrato".

Fondata nel 2008 da Guido Martinetti e Federico Grom, Mura Mura è un microcosmo unico e armonico, dove la bellezza del territorio incontra una filosofia produttiva basata su 'Rigore e Fantasia', principi che esprimono l’equilibrio tra la creatività dei vini 'Fantasia' (i vini del Monferrato) e la precisione dei disciplinari per i vini 'Rigore' (i vini prodotti in Langa, a Barolo e a Barbaresco).

“Luigi Coppo rappresenta l’equilibrio perfetto - sottolinea Guido Martinetti, co-fondatore di Mura Mura - tra innovazione e rispetto della tradizione. La sua esperienza, unita alla profonda conoscenza del mercato e del territorio, lo rendono la persona ideale per guidare il nostro progetto in una nuova fase di crescita".

Federico Grom aggiunge: “Abbiamo trovato in Luigi una rara affinità di valori: etica, attenzione al dettaglio e passione per la qualità. Siamo certi che saprà portare Mura Mura a conquistare nuovi traguardi, mantenendone salda l’identità".

La scelta di Coppo come direttore commerciale si inserisce in un percorso di costante evoluzione dell’azienda, che punta a consolidare la propria presenza sui mercati di tutto il mondo, rafforzando il legame tra le eccellenze di Langhe e Monferrato e il pubblico internazionale. Mura Mura vuole essere una delle eccellenze che rappresentano il bello dell’Italia, la sua artigianalità e l’incredibile varietà biologica del paese, sia essa relativa alla natura che al 'genius loci'.

(Tri/Labitalia)