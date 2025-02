Wall Street Pepe raggiunge un nuovo traguardo raccogliendo 70 milioni di dollari in presale

Nel settore delle criptovalute, le meme coin sono tradizionalmente associate a una forte componente di intrattenimento, spesso alimentata dalla viralità sui social media e dall’entusiasmo delle community.

Questi asset digitali, inizialmente concepiti più come esperimenti goliardici che come strumenti finanziari veri e propri, hanno costruito il loro valore principalmente sull’hype e sulla partecipazione attiva degli utenti.

Tuttavia, negli ultimi due anni, con l’espansione del mercato crypto e una maggiore maturità degli investitori, alcune di queste criptovalute hanno iniziato a evolversi, integrando funzionalità aggiuntive che le avvicinano agli utility token.

Le nuove meme coin sono legate a progetti che includono meccanismi di staking, strumenti di trading, governance decentralizzata, intelligenza artificiale e piattaforme di gioco.

In questo modo, le meme coin vogliono cercare di offrire un’utilità concreta oltre la semplice speculazione.

Questa trasformazione da token speculativi a utility token sta ridefinendo il segmento delle meme coin, creando una nuova categoria di asset che, pur mantenendo l’aspetto ludico e il focus sulla community, cercano di fornire strumenti e servizi utili, ampliando il loro potenziale di adozione.

Non a caso, anche i trader esperti stanno puntando sulle meme coin come investimento alternativo, specialmente durante le fasi ribassiste del mercato.

Tra queste, Wall Street Pepe (WEPE) ha attirato l’attenzione per la sua proposta incentrata su strumenti di trading e sulla possibilità di entrare a far parte di una community esclusiva.

Nella fase di presale, il progetto ha raccolto oltre 70 milioni di dollari, affermandosi come una delle operazioni più rilevanti nel settore delle meme coin.

Vediamo quali sono le caratteristiche principali di questo nuovo progetto e cosa può offrire ai trader che acquistano il token WEPE.

Una meme coin alternativa per il trading

Wall Street Pepe, unendo i meme di Pepe The Frog con l’immaginario di Wall Street, intende fornire ai titolari del token WEPE una serie di funzionalità utili, tra cui:

Trading Alpha, un servizio con segnali di mercato e strategie avanzate.

Accesso alla WEPE Army, una community privata, dove gli utenti possono confrontarsi su strategie e analisi di mercato.

Competizioni di trading organizzate all’interno della community, con premi in token WEPE.

Il progetto include anche un sistema di staking abilitato sin dalla presale, per consentire ai trader del WEPE di ottenere ricompense passive in base all’APY.

Attualmente, secondo il sito ufficiale di Wall Street Pepe, ci sono circa 44 miliardi di token in staking.



Le ricompense verranno distribuite nell’arco di 3 anni, a un tasso di 3044,14 token WEPE per blocco Ethereum.

Il meccanismo di staking potrebbe incentivare la detenzione del token e ridurre la volatilità del mercato, così come la pressione di vendita sul token WEPE dopo il listing su exchange centralizzati e decentralizzati.

Il token WEPE si può comprare a 0,0003665 dollari collegando il proprio wallet al sito ufficiale della presale e utilizzando criptovalute o carta di credito.

In alternativa, è possibile acquistare il token direttamente tramite Best Wallet, un wallet non custodial intuitivo e innovativo disponibile su Google Play e Apple App Store.

Le prospettive di Wall Street Pepe e le considerazioni sul mercato

La presale di Wall Street Pepe sta sfruttando il trend delle meme coin a tema Pepe The Frog e il crescente interesse dei trader per i progetti a bassa capitalizzazione.

Inoltre, non ci sono certezze che il token WEPE cresca dopo il lancio, tuttavia secondo alcuni esperti del settore potrebbe avere delle buone possibilità, specialmente se il team di sviluppo riuscirà a seguire la roadmap in modo preciso.

Infatti, il successo del progetto dipenderà dall’effettiva implementazione delle funzionalità previste e dal coinvolgimento della community.

Bisogna sempre considerare che Wall Street Pepe è una meme coin, pertanto dovrà affrontare l’elevata volatilità tipica di questi token.

