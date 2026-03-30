Ferrero, la capogruppo 3F’s Holding pubblica i conti 2024/25: fatturato a 22,3 miliardi (+5,3%), margine lordo a 3,2 (+11,2%)

Dal 24 febbraio 2025 3F’s Holding Sa (3F’s Group) è la società capogruppo ultima di Ferrero Group e CTH Invest Group, e riunisce entrambe le realtà sotto un’unica struttura interamente controllata da Giovanni Ferrero. In una nota appena diffusa da Ferrero, la capogruppo rende noti i numeri del bilancio consolidato per l’esercizio 2024/2025, chiuso al 31 agosto 2025.

I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2024/25

3F’s Group ha registrato solide performance, chiudendo l’esercizio finanziario con un fatturato consolidato pari a 22,3 miliardi di euro, in crescita del 5,3% rispetto all’anno precedente.

L’EBITDA è stato pari a 3,2 miliardi di euro, in aumento dell’11,2% rispetto all’anno precedente. Al 31 agosto 2025, 3F’s Group contava 62.797 dipendenti a livello globale e 64 stabilimenti produttivi nel mondo, gestendo un totale di asset consolidati pari a 27,4 miliardi di euro. Nel corso dell’esercizio, i ricavi consolidati hanno riflesso la solidità di un portafoglio di dolciumi confezionati ampio e diversificato, che va oltre il segmento cioccolato, e include biscotti e prodotti da forno, caramelle, gelati e snack.

“Siamo soddisfatti dell’andamento positivo che caratterizza tutte le aree del business. La nostra crescita riflette la solida performance organica sia di Ferrero Group che di CTH Invest Group, trainata dalla continua innovazione dei nostri marchi iconici e supportata da acquisizioni strategiche mirate” ha dichiarato Giovanni Ferrero, presidente di 3F’s Holding S.A.



L’INNOVAZIONE GUIDA LA CRESCITA

“Continuiamo a portare gioia alle generazioni di tutto il mondo attraverso i nostri brand iconici e, quest’anno, che segna gli l’ottantesimo della nostra storia, questo impegno rimane più forte che mai” ha dichiarato Lapo Civiletti, ceo di Ferrero Group. “La nostra strategia di crescita continua a dare risultati. Questi progressi riflettono la nostra fiducia nel futuro e la nostra capacità di investire con una visione di lungo periodo a supporto di una crescita sostenibile”.

Ferrero Group ha accelerato la sua crescita innovando i prodotti iconici ed estendendo la propria presenza in nuove categorie:

Ha ampliato l’universo Nutella® nel segmento dei prodotti da forno surgelati, introducendo prodotti come Nutella® Crêpe e Nutella® Donut, e proseguendo il percorso di innovazione con il lancio di Nutella® Plant-Based nel corso dell’esercizio finanziario e, più recentemente, di Nutella® Peanut.

Ha risposto all’evoluzione delle preferenze dei consumatori con il lancio di Tic Tac Two, una nuova gamma senza zucchero e con due strati di gusto.

Attraverso Wells Enterprises, parte del Gruppo Ferrero, ha aggiunto al segmento dei gelati tre marchi iconici in Nord America — Butterfinger®, BabyRuth® e 100 Grand® — offrendo ai consumatori nuove proposte ed esperienze.

“Le nostre solide performance riflettono il valore di un portafoglio diversificato e la nostra capacità di crescere in categorie e geografie differenti” ha dichiarato Guido Giannotta, Amministratore di CTH Invest Group. “Abbiamo rafforzato la nostra leadership nel segmento sugar confectionery e nei biscotti premium, ampliato la nostra offerta e consolidando la nostra presenza nei mercati chiave, continuando allo stesso tempo a sostenere gli investimenti in corso, a dimostrazione della resilienza e della competitività del Gruppo CTH.”

CTH Invest Group pone l’innovazione al centro della sua crescita:

Ferrara ha rafforzato il proprio percorso di innovazione con nuovi formati di NERDS® Gummy Clusters e assortimenti di SweeTARTS®, Lemonhead® e Spree®.

Fox’s Burton’s Company ha ampliato la propria offerta con il lancio di Maryland® S'wich, l’unico biscotto sandwich con gocce di cioccolato presente nel Regno Unito, insieme all’introduzione di Rocky® Stack’d, la prima barretta sandwich nella storia del brand.

Délichoc® di Fine Biscuits Company ha rappresentato un passaggio chiave nel percorso di rinnovamento del brand, concentrando il piano di innovazione su iniziative pensate per rafforzarne l’attrattività, in particolare su un target giovanile.

LE ACQUISIZIONI

Nel corso dell’esercizio 2024/2025, Ferrero Group ha completato l’acquisizione di Power Crunch negli Stati Uniti il 31 gennaio 2025, mentre CTH Invest Group ha finalizzato l’acquisizione di Nonni’s Bakery, sempre negli Stati Uniti, il 1° ottobre 2024.

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, Ferrero Group ha completato l’acquisizione di WK Kellogg Co. il 26 settembre 2025, ed il 17 marzo 2026 ha firmato un accordo per l’acquisizione di Bold Snacks, azienda brasiliana leader nel segmento premium degli snack proteici.

CTH Invest Group ha concluso il 31 ottobre 2025 l’acquisizione di CPK Group in Francia.

LA SOCIETÀ

3F’s Holding S.A. (3F’s Group) è la società capogruppo ultima di Ferrero Group e CTH Invest Group.

Attraverso questi gruppi operativi, Ferrero Group e le società affiliate controllate da CTH Invest Group — tra cui Ferrara, Nonni’s Bakery, Fox’s Burton’s Company e Fine Biscuits Company — offrono un portafoglio diversificato che comprende cioccolato e sugar confectionery, biscotti e prodotti da forno, gelati, cereali e snack.

Il portafoglio include marchi iconici come Nutella®, Kinder®, Tic Tac®, Ferrero Rocher®, oltre a Butterfinger®, Power Crunch®, Halo Top®, Blue Bunny®, Kellogg's Froot Loops®, Kellogg's Special K®, Kellogg's Raisin Bran®, NERDS®, Jelly Belly®, Maryland®, Jammie Dodgers®, Delacre®, Kjeldsens®, Michel et Augustin®, Nonni’s Bakery® e Carambar, tra gli altri.

Con una presenza in oltre 170 Paesi, Ferrero Group e CTH Invest Group impiegano complessivamente più di 65.000 persone in tutto il mondo.