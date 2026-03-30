Formedil Cuneo cerca imprese edili del Monregalese per l’inserimento di giovani tirocinanti formati

Formedil Cuneo – Scuola Edile prosegue il proprio impegno nei percorsi di inclusione sociale e lavorativa rivolti a giovani richiedenti protezione internazionale, all’interno del Protocollo Migranti sottoscritto con il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro, le associazioni datoriali e le rappresentanze sindacali, in collaborazione con il SAI–CSSM Monregalese.

I ragazzi attualmente accolti dal SAI di Mondovì stanno frequentando presso la Scuola Edile un percorso formativo professionalizzante di circa 140 ore, che comprende nozioni di terminologia tecnica, carpenteria, muratura e intonacatura, oltre alle competenze di base necessarie per operare in cantiere. È inoltre prevista la formazione obbligatoria sulla sicurezza (16 ore, art. 37 D.lgs. 81/08) e la certificazione medica di idoneità alla mansione.

Il corso terminerà il 10 aprile e, subito dopo, i giovani saranno pronti per essere inseriti in tirocinio presso imprese del territorio monregalese. L’obiettivo è favorire un’esperienza pratica strutturata, utile sia ai ragazzi sia alle aziende che desiderano formare e valutare nuovi potenziali lavoratori.

Il tirocinio potrà avere una durata da 3 a 6 mesi e rappresenta uno strumento efficace per un eventuale successivo inserimento lavorativo.

Un ulteriore elemento di supporto per le imprese: l’indennità di tirocinio dei primi tre mesi sarà erogata direttamente dal CSSM Monregalese tramite fondi ministeriali, senza alcun costo per l’azienda.

Formedil Cuneo invita quindi le aziende edili del Monregalese interessate ad aderire al progetto a mettersi in contatto con la Scuola Edile, alla mail scuolaed@scuolaedilecuneo.it, contribuendo allo sviluppo professionale dei ragazzi e al tempo stesso rispondendo al fabbisogno di personale qualificato del settore.

Contatti: Formedil Cuneo – Scuola Edile

Telefono : +390171697306

: +390171697306 Indirizzo : C.so Francia 14/C – 12100 Cuneo

: C.so Francia 14/C – 12100 Cuneo Indirizzo email: scuolaed@scuolaedilecuneo.it



