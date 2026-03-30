Psicologo a Torino: come trovare un esperto con Serenis

Trovare uno psicologo vicino a Torino tramite Serenis significa affidarsi a un centro medico autorizzato che seleziona professionisti qualificati per sessioni di psicoterapia dal vivo. In una metropoli complessa e frenetica, lo stress legato ai ritmi urbani e al pendolarismo rende il benessere mentale una priorità, ma orientarsi tra i numerosi studi privati può risultare difficile. Serenis semplifica questo passaggio garantendo un abbinamento clinico preciso tra il paziente e il terapeuta più adatto sul territorio Torinese.

Psicoterapia in studio a Torino: come funziona il percorso

La psicoterapia in studio a Torino con Serenis inizia con un questionario online che permette di individuare il professionista più vicino alle necessità cliniche e alla zona di preferenza dell'utente. Il processo si articola in tre passaggi principali:

· Matching personalizzato: il sistema incrocia le richieste del paziente con le specializzazioni dei terapeuti disponibili a Torino.

· Primo colloquio gratuito: si svolge una videochiamata conoscitiva di circa 45 minuti per valutare la sintonia con il professionista.

· Sedute in presenza: una volta confermata la scelta, le sessioni successive avvengono dal vivo presso lo studio privato del terapeuta a Torino.

La selezione dei professionisti e la qualità clinica

I professionisti del network, come la dott.ssa Martina Picciuto o il dott. Giuseppe Crea, superano un processo di selezione molto severo gestito dalla Direzione Sanitaria del dott. Manuel Szathvary. A differenza dei comuni motori di ricerca, Serenis agisce come garante della qualità, ammettendo solo una piccola percentuale dei terapeuti che si candidano. Questo sistema assicura che chi cerca supporto a Torino trovi esperti con competenze certificate e specifiche per il proprio caso.

Costi, trasparenza e vantaggi del servizio

Il prezzo di ogni seduta di psicoterapia in presenza viene stabilito dal singolo professionista, mantenendo però gli standard di qualità monitorati dal centro medico. Il servizio si distingue per la sua flessibilità e trasparenza amministrativa:

· Detraibilità fiscale: le sedute sono prestazioni sanitarie e possono essere scaricate dalle tasse.

· Assenza di vincoli: non esistono abbonamenti obbligatori e il percorso si può interrompere in qualsiasi momento.

· Assistenza continua: un team di supporto è a disposizione degli utenti 7 giorni su 7 per ogni necessità organizzativa.

L'iniziativa di Serenis mira a rendere la salute mentale più accessibile in una città vasta come Torino, eliminando la casualità nella scelta del terapeuta grazie a un controllo clinico costante.