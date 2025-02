Satispay, l'azienda conferma: dal 7 aprile commissione dell'1% su tutte le transazioni, ma non per i privati

Un caffè in un bar di Cuneo. Davanti a noi tre persone pagano con Satispay. Un'abitudine ormai consolidata per tantissimi italiani e per quasi tutti i cuneesi. Perché è qui che è nata l'app.

Sono cinque milioni gli utenti affezionati a questa modalità di pagamento. Gradita anche agli esercenti, non soggetti a commissioni per i microimporti, quelli inferiori a 10 euro. Per quelli superiori, commissione fissa di 20 centesimi.

Facile, snello e chiaro. Satispay è nato dieci anni fa per essere questo. Un sistema di pagamento che ha rivoluzionato le abitudini degli utenti e contribuito all'evoluzione dei pagamenti elettronici. Conveniente per tutti.

Ma dal 7 aprile le cose cambieranno. L'unica cosa che non cambierà sarà la semplicità. Qualunque transazione o pagamento sarà soggetto, per il venditore/esercente, ad una commissione dell'1%. Senza alcuna soglia.

Sia che si paghi un caffè o che si acquisti un gioiello.

Per l'utente, invece, non cambierà niente. Nessuna commissione è prevista, infatti, per chi paga o scambia denaro con conoscenti e amici, un'altra delle ragioni che hanno contribuito all'enorme diffusione di Satispay. Un regalo di gruppo? "Ti mando i soldi con Satispay".

A breve l'azienda uscirà con una nota, come anticipano dall'ufficio stampa, per chiarire le ragioni della decisione e inquadrarla in un contesto più ampio, con la necessità di aggiornare le politiche aziendali e lanciare nuovi servizi.

L'annuncio, al momento, non è stato accolto nel migliore dei modi dalla FIPE Confcommercio, che riunisce i pubblici esercizi. Bar, soprattutto. E sono proprio i bar quelli che maggiormente risentiranno della nuova policy di Satispay.

"Posso solo augurarmi che non sia vero", ha commentato il presidente provinciale Carlo Comino. Satispay ha avuto la grande intuizione di individuare una fascia di prezzo senza che fosse vessata da commissioni. Senza contare che tutti speravamo che potesse smuovere altri meccanismi e spingesse anche altri a rivedere le commissioni sulle cifre basse. Inoltre, è un sistema di pagamento comodo, veloce. Nella mia attività, la percentuale di pagamenti con Satispay è cresciuta in modo costante. Ha una penetrazione, tra le attività e i pubblici esercizi dellla provincia di Cuneo, che ritengo prossima al 100%. Al momento non aggiungerei altro. E' bene attendere chiarimenti da parte dell'azienda prima di esprimere una posizione come categoria".