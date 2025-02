Sampeyre: presentato un progetto di manutenzione straordinaria della Casa di Riposo

Si è svolto, sabato 8 febbraio, un interessante incontro presso la Casa di Riposo di Sampeyre, alla presenza degli ospiti e dei loro parenti, durante il quale è stato presentato un progetto di manutenzione straordinaria dell’edificio.

Il primo intervento si svolgerà al piano terreno e servirà a mettere a norma alcuni servizi ( spogliatoi, lavanderia, stenderia, cantina, ecc…).

Il secondo intervento prevede la trasformazione di un piano da RA in RSA: questo al fine di poter soddisfare sempre più le richieste del territorio e poter offrire un efficiente servizio per le persone che hanno bisogno di cure e attenzioni specifiche.

Verrà inoltre costruito un nuovo ascensore/ monta lettighe e una palestra per fisioterapia.

L’ architetto Sellini di Saluzzo ha ampiamente illustrato il progetto e risposto alle numerose richieste di chiarimenti espresse dai presenti.

Gli interventi si svolgeranno in due momenti e dovrebbero terminare entro l’anno 2025.

Alla specifica domanda su quanto denaro sarà necessario il CdA ha risposto che la somma complessiva potrà essere riferita esattamente solo al termine dei lavori. Per quanto riguarda la fonte di finanziamento il CdA riferisce di aver contattato la Fondazione Susanna Olivero e di aver ricevuto risposta positiva circa la copertura occorrente.

Ci si augura che anche altri Enti Pubblici e Privati vogliano contribuire economicamente alla copertura della spesa. Il CdA , presente alla riunione, ringrazia tutti per la partecipazione e i numerosi volontari che si sono dichiarati disponibile a trascorrere parte del loro tempo in opere e in presenza accanto agli ospiti, per alleviare gli eventuali possibili inevitabili piccoli disservizi durante i lavori.