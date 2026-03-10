"Punta su di te": ad Alba un incontro per comprendere e prevenire il gioco d'azzardo

Tornano i “Giovedì di Talenti”, il ciclo di incontri organizzato dalla rete di Talenti Latenti e dall’Asl CN2. Il primo incontro di questa nuova stagione 2026 si terrà giovedì 26 marzo, alle ore 18.00 , presso l’Accademia Banca D'Alba, in via Santa Barbara n°1 ad Alba.

L’appuntamento sarà dedicato a un tema di grande attualità e rilevanza sociale: il gioco d’azzardo e le sue implicazioni individuali, familiari e comunitarie. L’incontro, dal titolo “Punta su di te - Comprendere e prevenire il gioco d’azzardo”, nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di informazione, riflessione e confronto su un fenomeno sempre più diffuso, che coinvolge non solo gli adulti ma anche le giovani generazioni. Il gioco d’azzardo patologico (GAP) rappresenta, infatti, una delle dipendenze comportamentali più complesse da affrontare, con ricadute significative sulla salute psicologica, sulle relazioni familiari e sul tessuto sociale.

Durante l’incontro verranno approfonditi gli aspetti clinici e sociali del disturbo del gioco d’azzardo, con uno sguardo particolare ai percorsi di prevenzione e cura disponibili sul territorio. Interverranno la dottoressa Angela Menga, dirigente psicologa in forza presso la struttura di Psicologia e presso il Servizio Dipendenze (SerD) dell’ASL CN2, e la dottoressa Manuela Ferrero, educatrice professionale della Cooperativa Motiva, che illustreranno il quadro clinico del disturbo, le sue implicazioni sociali e le strategie di intervento e accompagnamento per le persone che vivono questa difficoltà.

Un secondo intervento sarà dedicato a un tema sempre più attuale: il rapporto tra videogiochi e gioco d’azzardo. Il dottor Giuseppe Masengo, media educator e formatore al Centro Steadycam presso il SerD dell’Asl CN2, guiderà una riflessione su come alcuni meccanismi tipici del “gaming” possano avvicinarsi alle dinamiche del “gambling” (gioco d’azzardo), evidenziando i possibili rischi e l’importanza di un’educazione digitale consapevole, soprattutto tra i più giovani.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e sensibilizzazione per educatori, operatori sociali, insegnanti, genitori e cittadini interessati ad approfondire il tema delle dipendenze comportamentali e della prevenzione. Promuovere consapevolezza e conoscenza è infatti uno dei primi passi per contrastare il fenomeno e sostenere una cultura del benessere e della responsabilità.