Valdieri si colora di rosa: venerdì 13 marzo un incontro sulla prevenzione del tumore al seno

La prevenzione come strumento fondamentale per la vita. È questo il messaggio centrale che il Comune di Valdieri vuole trasmettere aderendo alla campagna "La Regione si colora di rosa 2026".

Venerdì 13 marzo, alle ore 21 presso il Salone Albero Bianco (piazza Regina Elena 30), si terrà un importante incontro pubblico di sensibilizzazione dedicato alla salute femminile e alla lotta contro il tumore al seno. L’evento, inserito nel palinsesto della terza edizione di "Marzo in Rosa", è organizzato in stretta collaborazione con l'Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) di Alba.

L'IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE

L’iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e rendere i cittadini più consapevoli dei percorsi di cura disponibili sul territorio. Al centro della serata ci sarà il programma "Prevenzione Serena", il sistema di screening della Regione Piemonte che offre esami gratuiti per la diagnosi precoce.

Interverrà come relatrice la Dott.ssa Ivana Sarotto, Presidente di ANDOS Alba, che illustrerà l'importanza dei controlli periodici e risponderà alle domande del pubblico per chiarire dubbi e fornire indicazioni mediche aggiornate.

SERVIZI CONCRETI DURANTE LA SERATA

A differenza di un semplice incontro informativo, la serata di Valdieri offrirà un servizio operativo immediato: durante l’evento sarà infatti possibile effettuare le prenotazioni dirette per gli screening oncologici previsti dal protocollo regionale.

IL COMMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

"Crediamo fermamente che l'informazione e la prevenzione siano i pilastri di una comunità forte e consapevole", ha dichiarato il vicesindaco Sharon Giraudo. "Coinvolgere eccellenze come l'Andos ci permette di offrire alle nostre cittadine un supporto di altissimo livello, trasformando una serata di approfondimento in un'occasione concreta di cura per se stesse."

DETTAGLI DELL'EVENTO:

Quando: venerdì 13 marzo 2026, ore 21.

Dove: salone Albero Bianco, piazza Regina Elena 30, Valdieri.

Ingresso: libero e aperto a tutta la cittadinanza.