Volley A1F. Gatte in campo nel turno infrasettimanale per affrontare Busto. Bakodimou: “Stiamo giocando tutte per dare una mano alla squadra” [VIDEO]

Dopo il weekend di pausa per l’assegnazione della Coppa Italia Frecciarossa a Casalecchio di Reno, la Honda Olivero Cuneo è pronta per tornare in campo.

Domani, mercoledì 12 febbraio, si disputerà infatti la nona giornata del girone di ritorno, turno infrasettimanale che vede le Gatte andare in trasferta alla E-Work Arena di Busto Arstizio per affrontare la Eurotek Yuba Busto Arstizio.

All’andata le Bustocche si erano imposte per 3-0, ma ora la musica è cambiata. Le biancorosse stanno disputando infatti un bel girone di ritorno, in cui si sono aggiudicate belle e convincenti vittorie contro Pinerolo, Novara, Firenze e Perugia. Proprio contro Perugia, le Gatte hanno disputato un gran match, mettendo in campo una convincente prestazione corale, a cui tutte le cuneesi chiamate in causa da coach Pintus hanno dato un importante contributo.

“è un buon momento, stiamo lavorando bene. Non manca molto alla fine del campionato, ma lavoreremo sodo per chiudere al meglio questa stagione” ha commentato Fay Bakodimou, schiacciatrice greca della Honda Olivero Cuneo, autrice proprio contro Perugia di una grande prestazione. Chiamata da coach Pintus sul 13-17, Bakodimou ha infatti messo a segno 5 attacchi pesantissimi per l’esito del match, consentendo a Cuneo di condurre 22-20 e poi chiudere 25-22.

A tal proposito, la schiacciatrice greca ha commentato: “Stiamo tutte giocando per dare una mano alla squadra. Non è sempre facile entrare e restare concentrati, ma sono molto contenta dei 5 punti che ho fatto”. E conclude: “Entrare in momenti concitati non è facile, ma ci stiamo lavorando, soprattutto dal punto di vista mentale”.

Le Farfalle allenate daarrivano invece dalla sconfitta per 3-0 contro Novara. In questo girone di ritorno si sono aggiudicate solo due vittorie, contro, ma l'ottima andata disputata consente loro di essere al sesto posto in classifica con 33 punti. Le Gatte sono invece in decima posizione con 19 punti, a -2 da Pinerolo e a +3 da Perugia e Roma.

Nella nona giornata Pinerolo affronterà Bergamo in trasferta, Talmassons visiterà Novara, Perugia ospiterà Firenze ed infine Roma sarà contro Scandicci.

Appuntamento quindi a domani per questa giornata fondamentale per le cuneesi. Fischio di inizio alle 20:00. Ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su VBTV e Dazn.