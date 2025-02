Dronero: via ad un nuovo corso frontale di lingua e cultura occitana

Con la primavera 2025 l’Espaci Occitan propone, con il sostegno della Regione Piemonte, un nuovo corso frontale di lingua e cultura occitana alpina di primo livello.

Il corso sarà aperto a tutti, residenti o non nelle valli, parlanti o meno la lingua d’oc, e sarà tenuto da Rosella Pellerino, direttore scientifico dell’Espaci Occitan, nei locali dell’associazione, in Via Val Maira 19 a Dronero.

Gli appuntamenti sono fissati per i mercoledì 5-12-19-26 marzo, dalle 17.30 alle 19.30: si partirà dalle basi, con piccole regole di letto-scrittura, approccio alle grafie classica e Escolo dòu Po, semplice conversazione. Il corso è gratuito.

Per iscrizioni e informazioni scrivere a segreteria@espacioccitan.org indicando nome e cognome, data di nascita, residenza, professione e un recapito mail e telefonico; informazioni anche allo 0171.904075.

Termine di iscrizione lunedì 3 marzo.