Visita culturale al duomo e alla moschea di Ceva per gli alunni delle medie

Una visita di istruzione che si è trasformata in un incontro di culture e religioni quella che si è svolta, lo scorso mercoledì, a Ceva.

I ragazzi di terza della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo "Momigliano", con i loro insegnanti, hanno avuto modo di visitare prima il duomo e poi la moschea.

"Da decenni ormai la Comunità si è arricchita di nuove culture e tra i banchi di scuola spuntano “colori” diversi, nei corridoi le lingue si mischiano e ciò che prima sembrava rumore, oggi si armonizza - spiega il professor Christian Costa - È partita in modo semplice l’idea: “…e se portassimo i ragazzi di terza a visitare il duomo e poi la moschea?”. Tutto è nato così. Non una visita artistica ma un’uscita culturale per mettere a confronto due religioni, le più presenti sul territorio: quella cristiana cattolica e quella musulmana viste e presentate troppo spesso quali antitetiche ma accomunate da un credo monoteistico e testi sacri facilmente paragonabili".

È mercoledì mattina e la piccola cittadina di Ceva riceve in duomo la visita di venti ragazzini. Accompagnati da professori silenti raccontano ai compagni sunniti la realtà che li sta ospitando. Si passano il testimone elencando e spiegando la realtà del fonte battesimale, del tabernacolo, dell’altare, l’importanza dei dipinti non solo quali ornamento ma la loro valenza didascalica:un gruppo parla, l’altro ascolta con occhi attenti in un silenzio educato che sa di gentilezza, che fa bene a tutti.

Nel corso della visita è poi intervenuto il parroco, don Franco, che ha ascoltato e risposto alle domande degli studenti, mostrando poi la sacrestia.

La mattinata è poi proseguita alla moschea dove il responsabile dell'Associazione islamica cebana ha accolto tutti con il sorriso e con un inaspettato numero di fedeli.

Tolte le scarpe il gruppo ha raggiunto la saletta principale, per accomodarsi su un tappeto rosso e ascoltare con attenzione: un gruppo di studenti parla, l’altro ascolta in rispettoso silenzio e con sincera curiosità.

Il responsabile dell’Associazione islamica cebana, Hafdi Hammouda, vistosamente emozionato, ha concluso la visita così: “il Corano parla di amore e di rispetto. Se salverete una vita, avrete salvato l’intera umanità. Se toglierete una vita, avrete tolto la vita all’umanità intera”.

In classe gli studenti hanno ringraziato gli insegnanti per questa esperienza: “E’ stato bello Prof, grazie”, “Forse così è anche più facile capirsi” e ancora “Io sono Cristiano ma Ortodosso e vorrei ringraziare tutti, soprattutto i miei compagni perché da oggi conosco qualcosa in più di due fedi diverse… magari la prossima volta vi racconto qualcosa della mia”.