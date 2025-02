Incidenti sul lavoro in Granda: Elio Ghione, 56enne morto a Bernezzo, è la seconda vittima da inizio anno

Stava operando con un mezzo per la raccolta di materiale ferroso, nella ditta Ferviva Rottami di San Rocco di Bernezzo, Elio Ghione, 56enne originario di Villafranca Piemonte e residente a Moretta, che ha perso al vita ieri, mercoledì 12 febbraio, sul luogo di lavoro.

Ancora da stabilire se le cause del decesso siano dovute a un malore o alla caduta dal mezzo. Vani purtroppo i soccorsi da parte dei colleghi e del personale del 118, intervenuto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Cuneo. La ricostruzione della dinamica è affidata ai Carabinieri di Cuneo e ai funzionari dello Spersa dell’Asl.

Da chiarire anche le dinamiche di un secondo incidente avvenuto sempre ieri, poche ore prima, a Moretta, nello stabilimento Rana di via Locatelli. Qui un altro operaio, di 55 anni, è stato trasportato in codice rosso, all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo, probabilmente dopo essere stato colpito da un macchinario sul quale stava lavorando.

Un dramma senza fine: in Piemonte le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Inail nei primi 10 mesi del 2024 sono state 890, 22 in più rispetto alle 868 registrate nel pari periodo del 2023, 19 in meno rispetto al 2022, 127 in meno sul 2021, 146 in meno sul 2020 e sei in meno sul 2019.

Dall'inizio del 2025 in Provincia di Cuneo sono già due le vittime sul lavoro: il 30 gennaio scorso, a Vicoforte, a perdere la vita in un’azienda agricola era stato un 56enne di origine macedone, Kiro Novoselski, residente a Dogliani, rimasto folgorato da una linea dell’alta tensione.