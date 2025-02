Elettrico Facile: Scopri la Mobilità del Futuro ad Alba

Il futuro della mobilità è elettrico e, per chi desidera scoprire da vicino tutte le potenzialità di questa rivoluzione, arriva un appuntamento imperdibile: Elettrico Facile.

L’evento si terrà il 21 e 22 febbraio presso la concessionaria Opel L'Automobile in Corso Barolo, 11, 12051 Alba (CN), e sarà l’occasione perfetta per conoscere meglio il mondo delle auto elettriche; un’esperienza completa per scoprire l’elettrico

Durante Elettrico Facile, i partecipanti avranno l’opportunità di:

Provare su strada i modelli elettrici Opel , per sperimentare direttamente la fluidità di guida e le prestazioni di un’auto a zero emissioni.

Scoprire tutti i vantaggi della mobilità elettrica , dai risparmi sui costi di carburante e manutenzione agli incentivi disponibili per l'acquisto.

Ricevere risposte dagli esperti, che saranno presenti per chiarire ogni dubbio su autonomia, ricarica, infrastrutture e sostenibilità.

Abbiamo intervistato il Responsabile Vendite Bev di Opel L’Automobile, che ci ha spiegato i motivi principali per cui sempre più persone stanno passando all’elettrico.

Quali sono i principali vantaggi di un’auto elettrica?

"Le auto elettriche offrono costi di gestione ridotti, perché richiedono meno manutenzione rispetto ai veicoli tradizionali. Inoltre, la possibilità di ricaricare anche a casa permette di risparmiare notevolmente rispetto al carburante."

Molti sono ancora scettici sull’ autonomia . Cosa può dirci al riguardo?

“L’autonomia delle auto elettriche è migliorata moltissimo negli ultimi anni. I modelli attuali coprono tranquillamente le esigenze quotidiane della maggior parte degli automobilisti, e la rete di ricarica è in continua espansione."

E per quanto riguarda la sostenibilità? "Passare all’elettrico significa contribuire attivamente alla riduzione delle emissioni. Le vetture elettriche non producono gas di scarico, rendendo le nostre colline e le nostre città più pulite e vivibili."

Elettrico Facile è un evento aperto a tutti ed è pensato per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell’elettrico, dai semplici curiosi a chi sta valutando un nuovo acquisto.

L’evento è rivolto a chi desidera approfondire il tema della mobilità elettrica, con la possibilità di ottenere informazioni utili e testare personalmente le vetture disponibili.

📅 Appuntamento il 21 e 22 febbraio📍 Concessionaria Opel L'Automobile, Corso Barolo, 11, 12051 Alba (CN)