La residenza per Anziani Opere Pie Droneresi investe per un miglioramento continuo

Tempo di rinnovamento alla Residenza per Anziani Opere Pie Droneresi ETS. Per rispondere ai fabbisogni del territorio si stanno infatti realizzando alcune opere di adeguamento al fine di poter usufruire di tutti i posti letto disponibili autorizzati come tipologia R.S.A. (non autosufficiente).

Nel contempo sono in corso degli importanti lavori di ritinteggiatura che riguarderanno, per ora, tutte le zone interne comuni e daranno una nuova immagine al Presidio.

I lavori sono stati resi possibili dalla carità nascosta di una compianta persona, che fu ospite della Casa di Riposo nel recente passato e che nella più totale riservatezza volle fortemente impegnarsi a garantire i fondi necessari per una futura ristrutturazione altrimenti impossibile da concretizzare.

La sua donazione, insieme all’aiuto di molto altri benefattori, uniti ad un'attenta e rigorosa amministrazione e direzione dell’Ente sta permettendo la realizzazione di quello che nel post-pandemia appariva un sogno.

Confidando a pieno in quella Provvidenza Divina che ha sempre accompagnato i Sacerdoti fondatori dell’Opera, proseguendo con una gestione attenta ed una conduzione precisa della Fondazione, l’intenzione è quella di proseguire negli anni a venire con un graduale rinnovamento che possa portare un miglioramento continuo della Struttura, con l'obiettivo di garantire il massimo benessere per chi la abita e per coloro i quali in essa operano a vario titolo.

La Residenza per Anziani e la Scuola dell’Infanzia Paritaria delle Opere Pie Droneresi possono continuare a garantire i loro preziosi servizi alla Comunità anche grazie al vostro aiuto. Il cinque per mille è uno dei modi più semplici per farlo, è sufficiente indicare il nostro codice fiscale/partita IVA 02909420040.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la Sede dell'Ente al numero 0171917067.

Grazie a tutti coloro che vorranno e potranno essere d’aiuto alla nostra realtà.