Ferrero annuncia una nuova linea di prodotti a marchio "Wonka" e una collaborazione globale con Netflix

Una nuova gamma di prodotti e una collaborazione con Netflix. Sono le ultime novità annunciate dal Gruppo Ferrero.

Nel 2018 la multinazionale oggi guidata dal presidente esecutivo Giovanni ha acquisito i diritti esclusivi del marchio Wonka per il settore dolciario. Dietro le quinte, negli anni successivi, i suoi team di ricerca e sviluppo e laboratori creativi hanno lavorato per dare nuova vita a questo universo, ispirato al protagonista del celebre romanzo per bambini "La fabbrica di cioccolato" (1964) di Roald Dahl, esplorando nuove ricette e traducendo la meraviglia di Wonka in innovazioni basate sui consolidati standard di qualità, creatività e artigianalità del gruppo albese.

"L’iniziativa – si legge in una nota della multinazionale – si inserisce nell’impegno di lungo periodo di Ferrero verso l’innovazione continua e l’espansione delle categorie all’interno del proprio portafoglio di brand iconici, amati dai consumatori in tutto il mondo. Da 60 anni, Wonka rappresenta un’icona culturale e l’ambizione di Ferrero è riportare con cura questo universo ai fan di lunga data. Attraverso un approccio graduale e orientato ai gusti dei consumatori, Ferrero introdurrà una serie di prodotti stagionali e in edizione limitata in diverse categorie, pensati per generare entusiasmo e invitare i consumatori a entrare nel mondo di Wonka".

"L’introduzione – prosegue il comunicato – di un’offerta stagionale così distintiva e strutturata rappresenta un importante elemento di discontinuità nel mercato, con l’obiettivo di rivitalizzare la categoria stagionale e stimolare un maggiore interesse tra retailer e consumatori".

I NUOVI PRODOTTI A MARCHIO WONKA

I prodotti di diverse categorie, tra cui cioccolato e caramelle, saranno disponibili in Italia, così come in altri mercati chiave, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, facendo leva sulla forte notorietà del brand Wonka e sulla capacità di Ferrero di generare impatto sul mercato. La nuova famiglia di prodotti rifletterà gli stessi valori di creatività, curiosità e meraviglia che continuano ad animare i libri e i film amati da generazioni.

Alessandro Rapali, presidente Premium Chocolate del Gruppo Ferrero, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare una nuova famiglia di prodotti Wonka, che spazia dal cioccolato alle caramelle e ai gelati. Da generazioni, La fabbrica di cioccolato occupa un posto speciale nell’immaginario collettivo; la nostra ambizione è reinterpretare l’universo Wonka attraverso la visione di Ferrero e portare nuova energia nel segmento stagionale. Dietro le quinte, i nostri team di ricerca, sviluppo e innovazione stanno facendo leva su decenni di esperienza, applicando gli standard di qualità e artigianalità tipici di Ferrero per dare vita a un nuovo mondo Wonka, che non vediamo l’ora di condividere con i fan”.

LA COLLABORAZIONE CON NETFLIX

Netflix ha acquisito la Roald Dahl Story Company nel 2021 e ha recentemente annunciato l’espansione dell’universo Wonka sugli schermi con una serie reality prevista per 2026, "The Golden Ticket", e il film d’animazione, in uscita nel 2027, "Charlie vs.The Chocolate Factory".

La partnership tra Ferrero e Netflix segna l’inizio di una collaborazione di lungo periodo per portare la meraviglia di Wonka ai consumatori di tutto il mondo, valorizzando sinergie di marketing, media e distribuzione per creare nuove opportunità di storytelling e coinvolgimento dei consumatori.

Filippo Zuffada, senior director Consumer Products International di Netflix, ha aggiunto: “Netflix sta reinventando l’universo Wonka, fondato su una straordinaria capacità immaginativa e su creazioni fuori dall’ordinario, e Ferrero, con la sua lunga tradizione di innovazione di prodotto e sviluppo dei brand, è il partner ideale per questa collaborazione. Insieme, grazie alla magia dei nostri prossimi contenuti di intrattenimento e al portafoglio globale di Ferrero, offriremo ai fan un nuovo e coinvolgente modo di vivere la meraviglia di Wonka sugli schermi e nei punti vendita di tutto il mondo”.