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Lo stabilimento Ferrero di Alba (foto di Andrea Boano)
Ferrero annuncia una nuova linea di prodotti a marchio "Wonka" e una collaborazione globale con Netflix
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Economia | 20 maggio 2026, 16:58

Ferrero annuncia una nuova linea di prodotti a marchio "Wonka" e una collaborazione globale con Netflix

In autunno il lancio di una gamma ispirata al protagonista del celebre romanzo per bambini "La fabbrica di cioccolato". Verrà distribuita in Italia, Usa, Regno Unito, Francia e Germania

Lo stabilimento Ferrero di Alba (foto di Andrea Boano)

Lo stabilimento Ferrero di Alba (foto di Andrea Boano)

Una nuova gamma di prodotti e una collaborazione con Netflix. Sono le ultime novità annunciate dal Gruppo Ferrero.

Nel 2018 la multinazionale oggi guidata dal presidente esecutivo Giovanni ha acquisito i diritti esclusivi del marchio Wonka per il settore dolciario. Dietro le quinte, negli anni successivi, i suoi team di ricerca e sviluppo e laboratori creativi hanno lavorato per dare nuova vita a questo universo, ispirato al protagonista del celebre romanzo per bambini "La fabbrica di cioccolato" (1964) di Roald Dahl, esplorando nuove ricette e traducendo la meraviglia di Wonka in innovazioni basate sui consolidati standard di qualità, creatività e artigianalità del gruppo albese.

"L’iniziativa – si legge in una nota della multinazionale – si inserisce nell’impegno di lungo periodo di Ferrero verso l’innovazione continua e l’espansione delle categorie all’interno del proprio portafoglio di brand iconici, amati dai consumatori in tutto il mondo. Da 60 anni, Wonka rappresenta un’icona culturale e l’ambizione di Ferrero è riportare con cura questo universo ai fan di lunga data. Attraverso un approccio graduale e orientato ai gusti dei consumatori, Ferrero introdurrà una serie di prodotti stagionali e in edizione limitata in diverse categorie, pensati per generare entusiasmo e invitare i consumatori a entrare nel mondo di Wonka".

"L’introduzione – prosegue il comunicato – di un’offerta stagionale così distintiva e strutturata rappresenta un importante elemento di discontinuità nel mercato, con l’obiettivo di rivitalizzare la categoria stagionale e stimolare un maggiore interesse tra retailer e consumatori".

I NUOVI PRODOTTI A MARCHIO WONKA

I prodotti di diverse categorie, tra cui cioccolato e caramelle, saranno disponibili in Italia, così come in altri mercati chiave, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, facendo leva sulla forte notorietà del brand Wonka e sulla capacità di Ferrero di generare impatto sul mercato. La nuova famiglia di prodotti rifletterà gli stessi valori di creatività, curiosità e meraviglia che continuano ad animare i libri e i film amati da generazioni.

Alessandro Rapali, presidente Premium Chocolate del Gruppo Ferrero, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare una nuova famiglia di prodotti Wonka, che spazia dal cioccolato alle caramelle e ai gelati. Da generazioni, La fabbrica di cioccolato occupa un posto speciale nell’immaginario collettivo; la nostra ambizione è reinterpretare l’universo Wonka attraverso la visione di Ferrero e portare nuova energia nel segmento stagionale. Dietro le quinte, i nostri team di ricerca, sviluppo e innovazione stanno facendo leva su decenni di esperienza, applicando gli standard di qualità e artigianalità tipici di Ferrero per dare vita a un nuovo mondo Wonka, che non vediamo l’ora di condividere con i fan”.

LA COLLABORAZIONE CON NETFLIX

Netflix ha acquisito la Roald Dahl Story Company nel 2021 e ha recentemente annunciato l’espansione dell’universo Wonka sugli schermi con una serie reality prevista per 2026, "The Golden Ticket", e il film d’animazione, in uscita nel 2027, "Charlie vs.The Chocolate Factory".

La partnership tra Ferrero e Netflix segna l’inizio di una collaborazione di lungo periodo per portare la meraviglia di Wonka ai consumatori di tutto il mondo, valorizzando sinergie di marketing, media e distribuzione per creare nuove opportunità di storytelling e coinvolgimento dei consumatori.

Filippo Zuffada, senior director Consumer Products International di Netflix, ha aggiunto: “Netflix sta reinventando l’universo Wonka, fondato su una straordinaria capacità immaginativa e su creazioni fuori dall’ordinario, e Ferrero, con la sua lunga tradizione di innovazione di prodotto e sviluppo dei brand, è il partner ideale per questa collaborazione. Insieme, grazie alla magia dei nostri prossimi contenuti di intrattenimento e al portafoglio globale di Ferrero, offriremo ai fan un nuovo e coinvolgente modo di vivere la meraviglia di Wonka sugli schermi e nei punti vendita di tutto il mondo”.

Redazione

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