Milleproroghe: approvato ordine del giorno proposto da Bergesio a favore dei piccoli Comuni

“Via libera al Senato all’ordine del giorno della Lega, a mia prima firma, che impegna il governo a ripristinare un programma pluriennale di finanziamenti a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Questo intervento permetterebbe ai piccoli comuni di disporre di contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per interventi di efficientamento energetico. Grazie a questo ordine del giorno, il governo si impegna a intervenire, nel prossimo provvedimento utile. Una misura già prevista nel 2019, quando Matteo Salvini era ministro dell’Interno. Fino al 2024 i comuni sotto i 1000 abitanti hanno usufruito del contributo, occorre rifinanziare anche per il 2025 e il 2026. È fondamentale riassegnare le risorse ai piccoli comuni così da consentirgli importanti interventi di riqualificazione sul territorio”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura a Palazzo Madama e responsabile dell’omonimo dipartimento del partito.