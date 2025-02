Simone Grazioso ora può sognare: l'albese conquista la semifinale di MasterChef 14

Alzi la mano chi, dopo le prime due puntate, ci avrebbe scommesso. Ed invece eccoli qui, Simone Grazioso, di anni 36 che nella vita di tutti i giorni costruisce case in quel di La Morra e nelle Langhe, è semifinalista dell'edizione numero 14 di Masterchef.

Puntata dopo puntata, scalando anche l'impossibile, l'albese è riuscito a ritagliarsi un posto al sole nello show cooking più famoso d'Italia. Guadagnandosi con i suoi piatti, all'apparenza a volte semplici, altre quasi impossibili, la fiducia dei tre conduttori del programma, gli chef stellati Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri ed Antonino Canavacciuolo.

Ma, soprattutto, andando sempre controcorrente: non ha mai goduto della simpatia dei colleghi aspiranti chef, i quali hanno provato in ogni occasione a metterlo in difficoltà. Lui, però è sempre riuscito ad uscirne indenne: "Così godo ancora di più". Ora a Grazioso manca uno step: con il passaggio del turno di ieri sera (giovedì 13 febbraio) è tra i primi 5 del programma, ma a questo punto la sua ambizione è naturalmente quella di arrivare nei Top 4 che si contenderanno il titolo di Masterchef 14.

Puntata senza grandi scossoni, per Simone, ieri sera: dopo la Mistery Box, nella quale i concorrenti hanno cucinato abbinati a dei giovanissimi aspiranti cuochi e terminata senza infamia né lode, l'impresario albese è "esploso" nell'Invention Test. Qui il suo piatto, "Old chicker 'make' a good", composto da fegatini di pollo e dadolata di sedano rapa marinato su crema di sedano rapa e gel di brodo di testa e colli, ha letteralmente "spaccato": secondo solo a Mary, ha superato agevolmente il turno.

Nello Skill Test finale, nonostante la stessa Mary abbia più volte provato a metterlo in difficoltà assegnandogli ingredienti complicati, ha pienamente convinto la chef stellata francese Helene Darroze che lo ha promosso facendolo salire in balconata. Ha però dovuto affrontare due step: il primo, nonostante il parere favorevole della Darroze, non ha convinto i tre giudici che lo hanno rimandato alla prova successiva.

Simone non l'ha presa bene e, come nel suo carattere, non ha esitato a mostrare il proprio disappunto nei confronti di Locatelli, Canavacciuolo e Barbieri. Che sono stati poi benevoli per l'ultima sua preparazione, "Viaggio a Maurtius",: un piatto a base di pastinaca saltata su crema di pastinaca, zucca, tandoori e dadolata di zucca.

L'appuntamento per il penultimo atto di Simone Grazioso a Masterchef è per giovedì prossimo 20 febbraio alle ore 21.15 su Sky Uno.