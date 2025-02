Innamorati della pallavolo? Per voi questa sera alle ore 21 c’è una nuova puntata di “TIME OUT”; ospiti Giulia Viscioni e Chidera Blessing Eze

Questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. L’ospite in studio per questa 16^ puntata stagionale sarà la schiacciatrice/opposto della BAM Mondovì Giulia Viscioni.

In collegamento, invece, ci sarà un’altra talentuosa giocatrice come la palleggiatrice della CDA Talmassons Chidera Blessing Eze: Nel corso della puntata, infine, andranno in onda le interviste raccolte in settimana con protagonisti Enrico Barbolini (Uyba B.A.), Benedetta Sartori (Uyba B.A.), Noemi Signorile (Honda Olivero Cuneo), Gino Primasso (Honda Olivero Cuneo), Indre Sorokaite (Wash. Pinerolo), Giulia Osana (Futura B.A.), Morgana Giubilato (Bam Mondovì) e Claudio Basso (BAM Mondovì).

Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook e anche su Youtube.