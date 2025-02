Volley A1F. Quanto cuore Cuneo! Le Gatte superano Talmassons per 3-1 con una grande prova di carattere e di squadra

La Honda Olivero Cuneo torna a giocare le mura amiche e lo fa nel migliore dei modi, vincendo per 3-1 contro la CDA Volley Talmassons Fvg. Un match combattuto in cui le Gatte sono state brave a restare concentrate sia dopo lo stop subito nell'ultima giornata ma soprattutto a rimettere in discussione il primo set, in cui le friulane avevano allungato 18-24 e il parziale sembrava ormai perso. Le biancorosse però non si sono arrese e pazientemente hanno colmato il gap, vincendo poi ai vantaggi 28-26.

Una vittoria fondamentale, dato il calendario e la situazione classifica. La decima giornata vedeva infatti le Gatte in 11esima posizione con 19 punti e lo scontro diretto tra Perugia e Roma, finito poi 3-2 per le umbre, e Firenze-Busto finito 3-2 per le Bustocche. Questa partita si configurava quindi come uno di quei match che vale la stagione.

E le Gatte si sono fatte trovare pronte: nonostante lo stop subito con Busto nel turno infrasettimanale, le biancorosse sono state brave e lasciarsi tutto alle spalle e a reagire nel migliore dei modi, aggiudicandosi questa vittoria pesantissima.

Subito una novità nel roster delle biancorosse, con Anna Dodson che torna a disposizione di coach Pintus dopo un breve periodo di stop. Ancora out invece Alice Turco.

Partenza contratta da parte delle Gatte, che faticano a ingranare: 1-4, 2-6 e coach Pintus ferma il gioco. Si torna in campo ma Talmassons trascinata da Storck continua a macinare punti. Le Gatte si aggiudicano qualche scambio portandosi fino a -2, 11-13, ma le friulane continuano a essere avanti mettendo pressione al servizio e in attacco. Le biancorosse faticano a mettere palla a terra e Talmassons si porta 18-24, poi però arriva la reazione delle Gatte, con Polder al servizio colmano il gap e ristabiliscono la parità, 24-24. Ora le biancorosse hanno ingranato la marcia giusta, si gioca su ogni pallone e sono le cuneesi a chiudere 28-26, con un grande attacco di Bjelica, best scorer con 11 punti.

Secondo parziale con Bakodimou confermata per Martinez. Partenza equilibrata di set, con le due formazioni che lottano su ogni pallone, poi dal 6 pari le Gatte allungano dal 7-6 a 14-6 con Signorile al servizio. Le Gatte hanno ora l'atteggimento giusto e allungano 16-9 e 17-11. Poi il ritmo delle biancorosse cala e le friulane tentano di approfittarne, ricucendo lo strappo e portandosi 18-15, ma Polder in fast sblocca Cuneo e le Gatte chiudono 25-19 con un ace di Cecconello.

Nel terzo set coach Barbieri si gioca la carta Gannar al posto di Botezan. Inizio speculare a quello precedente, parità poi primo break di Cuneo 8-6. Le friulane non mollano e colmano il gap, poi è proprio Talmassons ad aggiudicarsi un break, 11-13, subito ricucito da Bjelica. Talmassons prova a premere sull'acceleratore al servizio con Strantzali e a muro, allungando 14-18 e 15-21, per poi chiudere 17-25.

Ancora un inizio combattuto, primo break Cuneo sull'8-6, poi le Gatte mantengono il vantaggio, allungando 11-8 e 13-8 trascinate da Kapralova e Bjelica. Sul 12-10 Bakodimou sblocca le Gatte e al servizio mette a segno due ace pesantissimi, poi le biancorosse fanno lo scatto finale approfittando dei numerosi errori al servizio delle ospiti e chiudendo 25-19, con Bjelica in pipe. Premiata MVP dell'incontro Noemi Signorile, che ha chiuso con una grande prestazione da regista.

Anche le altre Gatte non sono state da meno, con Polder con 10 punti, Cecconello con 12, Bjelica best scorer con 23, Bakodimou con 11 e Kapralova con 12. Un'altra bella prestazione corale, che ha dimostrato la forza di questa squadra, il gruppo.

Prossimo appuntamento per le Gatte sarà sabato 22 febbraio per l’undicesima giornata di campionato, che le vedrà andare in trasferta al Palaverde di Villorba per affrontare la Prosecco DOC Imoco Conegliano. Inizio alle ore 18:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: in regia capitan Signorile, opposta Bjelica, al centro Polder e Cecconello, in banda Kapralova e Martinez, libero Panetoni.

Sestetto Talmassons: al palleggio Eze in diagonale con Storck, al centro Botezat e Kocic, in banda Pamio e Strantzali, libero Ferrara.

PRIMO SET

Apre le danze Kapralova al servizio, scambio combattuto e Storck va a segno da seconda linea, 0-1. Sbaglia Botezat al servizio, ancora Storck da seconda linea, 1-2. Murata Polder, 1-3. Errore di Kapralova in pipe, 1-4. Serve Martinez per sbloccare Cuneo, 2-4. Strantzali in parallela e Kocic in 7, 2-6 e coach Pintus ferma il gioco. Si torna in campo e Bjelica conquista il terzo punto, 3-6. Invasione a muro di Talmassons, 4-6. Storck in parallela, 4-7. Pallonetto vincente di Bjelica, 5-7. Strantzali da seconda linea, ospiti a +3. Out il servizio di Storck, 6-8. Ancora Storck contro le mani del muro, 6-9. Bjelica contro le mani del muro, 7-9. Murata Martinez da Eze, 7-10. Out il servizio di Botezat, seguita da Cecconello, 8-11. Ancora Strock sulle mani del muro, 8-12. Ancora Bjelica sulle mani alte del muro, 9-12. Grande attacco di Bjelica sulla diagonale stretta, 10-12. Serve ancora Storck per sbloccare Talmassons, 10-13. Polder in fast, 11-13. Out il servizio di Martinez, 11-14. Out Kapralova, 11-15. Kapralova contro le mani del muro, 12-15. Storck contro le mani del muro, 12-16. Terzo tocco out per Cuneo, 12-17 e entra Brambilla per Kapralova. Murata Brambilla, 12-18 e secondo time out Cuneo. Vincente Bjelica sulle mani alte del muro, 13-18. Ancora Bjelica contro le mani del muro, 14-18. Vincente Pamio sulla mano esterna del muro, 14-19. Murata Strantzali, 15-19, entra Bakodimou per Martinez. Tocco di prima di Eze, 15-10, entra Piccionelli a servire per Botezat. Vincente Bakodimou contro le mani del muro, 16-20 rientra Botezat. A segno Strantzali in mezzo al muro, 16-21. Murata Bakodimou, 16-22 si chiama video check. Punto confermato alle friulane, rientra Kapralova. Ancora Bjelica, 17-22. Strantzali in mezzo al muro, 17-23. Bjelica da seconda linea, 18-23. Out il servizio dell’opposta serba, 18-24. Si chiama il check ma la decisione dell’arbitro è confermata: 18-24 entra Piomboni a servire. Fast di Polder 19-24. Scambio combattuto, lo vince Cuneo 20-24, time out di Barbieri. Storck murata da Cecconello, 21-24. Kapralova vincente, 22-24 e secondo time out Talmassons. Cecconello vincente sotto rete, 23-24. Ace di Polder, 24 pari. Murata Bakodimou da seconda linea, 24-25. Kapralova vincente contro il muro, ancora parità. Pamio a segno con palla piazzata, 25-26. Grande attacco di Bjelica sulla diagonale, 26 pari. Storck murata, 27-26. La chiude Bjelica best scorer con 11 punti.

SECONDO SET

Confermata Bakodimou per Martinez. Out il servizio di Talmassons, 1-0. Strantzali in parallela, 1 pari. Out anche il secondo servizio di Talmassons e out la diagonale di Bakodimou, 2 pari. Pallonetto di Polder, 3-2. Kocic a segno in 7. Strantzali da seconda linea, seguita da Polder, 4 pari. Murata Storck, 5-4. Gran diagonale di Pamio, 5 pari. Ancora Pamio contro le mani del muro, 5-6. Gran diagonale di Kapralova in diagonale, 6 pari. Ancora Kapralova, 7-6. Pallonetto di Bjelica in mezzo al campo, 8-6, primo break Cuneo. Cecconello vincente sotto rete, 9-6 e time out Talmassons. Si torna in campo, scambio combattuto chiuso dall’attacco out di Pamio, 10-6. Sbaglia Strantzali da seconda linea, 11-6. Cecconello mura Botezat, 12-6, entra Piomboni per Pamio. Kapralova vincente contro il muro e muro di Cecconello, 14-6 e time out Talmassons. Storck contro le mani del muro, 14-7. Out il servizio dell’opposta, 15-7. Piomboni vincente in attacco, poi sbaglia il servizio: 16-8. Strantzali a segno contro il muro, 16-9. Storck da seconda linea, 16-10. Out Botezan in battuta, 17-10. Astuzia di Strantzali sotto rete, 17-11. Out l’attacco di Strantzali, si chiama il check. Confermato punto per Cuneo, serve Bakodimou ma sbaglia: 18-12. Tocco di Storck sulle mani alte del muro, 18-13. Out la fast in diagonale di Polder, 18-14, e Pintus spende il primo time out. Kocic in sette, 18-15. Fast vincente di Polder e Cuneo si sblocca, 19-15. Piomboni in rete, 20-15. Ancora Kocic in sette, 20-16. Kapralova forte in mezzo al muro, 21-16. Storck a segno contro il muro, 21-17. Servizio di Talmassons out, 22-17 e entra Martinez per Bakodimou. Strock in pallonetto, 22-18. Strantzali contro le mani del muro, 22-19. Primo tempo di Cecconello, 23-19. Bjelica contro il muro, 24-19. Ace di Cecconello, 25-19.

TERZO SET

Out Pamio da seconda linea, 1-0. Gannar in fast, parità. Ace della neoentrata, 1-2. Bakodimou contro il muro, 2 pari. Ancora Bjelica contro il muro delle friulane, 3-2. Eze mura Bakodimou, 3 pari. Ancora Bakodimou contro il muro, 4-3. Storck pareggia i conti. Ace di Strantzali, 4-5. Fast vincente di Polder, 5 pari. Ancora Polder in fast, 6-5. Out Bakodimou al servizio, 6 pari. Bjelica in pipe, 7-6. Bakodimou da seconda linea e break Cuneo, 8-6. Murata Strantzali dalla seconda linea, 9-6 e time out Talmassons. Strock in parallela e ace su Bakodimou, 9-8. Gannar sotto rete su rice slash, parità. Pallonetto vincente di Storck da seconda linea, ora sono le ospiti a essere avanti. Punto Cuneo su azione combattuta, parità. Eze di seconda intenzione ed errore di Pamio al servizio, 11 pari. Strantzali con palla piazzata in posto 6, 11-12. Fallo di seconda linea per Signorile, break Talmassons e time out di Pintus. Bjelica tocca il muro in attacco, 12-13. Vincente Bjelica contro le mani del muro, parità. Strantzali in parallela, 13-14. Bakodimou in mezzo al muro, 14 pari. Kocic mura Bakodimou, 14-15. Altro muro sulla schiacciatrice greca, break Talmassons e entra Martinez. Ace di Strantzali su Kapralova, 14-17 e time out Cuneo. Pamio contro le mani del muro 14-18 entra Brambilla per Kapralova. Fast vincente di Polder, 15-18. Kocic mura Bjelica da seconda linea, 15-19. Out Brambilla, 15-20 e doppio cambio Cuneo, con dentro Camera e Sanchez. Pamio in mezzo al muro, 15-21. Out Brambilla, 15-22. Ace di Kocic su Brambilla e Pamio contro il muro, 15-24. Polder in pallonetto 16-24. Vincente la piazzata di Brambilla, 17-24. Out Polder, 17-25.

QUARTO SET

Murata Cecconello e anche Storck, parità. Bakodimou contro le mani del muro, 2-1. Storck da seconda linea, 2-2. Out Gannar al servizio e a segno Strantzali, 3-3. Bjelica da seconda linea, 4-3. Out Bakodimou al servizio, 4 pari. Murata Polder in fast e a segno Bjelica da seconda linea, 5 pari. Ace di Polder, 6-5. Pamio in diagonale e Kapralova sopra il muro, 7-6. Out Pamio, primo break Cuneo, 8-6. Murata Kapralova, 8-7. Kapralova contro le mani del muro, 9-7. Pamio in pallonetto, 9-8. Kapralova vincente in mani out, 10-8. Bjelica contro il muro, 11-8 e time out Talmassons. Fast di Gannar, che poi sbaglia il servizio, 12-9. Murata Bakodimou in 9, 12-10. Bakodimou in mezzo al muro, 13-10. Ace della stessa schiacciatrice greca, 14-10. Ancora ace: 15-10. Bjelica out da seconda linea, 15-11. Muro di Kapralova, 16-11. Ancora Kapralova, 17-11 e time out Talmassons. Piomboni contro le mani del muro, 17-12. Sbaglia Kocic al servizio, 18-12. Bjelica contro le mani out del muro, 19-12. Sbaglia Signorile al servizio, 19-13. Piomboni contro le mani del muro, 19-14. Out Storck in battuta, 20-14. Cecconello a segno ed errore Kapralova, 21-15. Sbaglia anche Talmassons, 22-15. Eze di seconda, 22-16. Altro errore al servizio, 23-16. Storck a segno, 23-17. Sbaglia anche Eze, 24-17. Muro su Kapralova, 24-18. Ancora Strock, 24-19 e time out Cuneo.