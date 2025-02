Volley A2M. Prata di Pordenone vince al tie break, ma Cuneo può sorridere: riecco Pinali!

Vince Prata, come all'andata, ed anche stavolta è stata battaglia dal primo all'ultimo istante. A differenza della partita giocata al palasport di San Rocco Castagnaretta, però, stavolta Cuneo torna a casa con un punto in saccoccia che potrebbe rivelarsi preziosissimo in chiave playoff.

3-2 il risultato finale in favore della Tinet, con parziali 25-16/18-25/24-26/25-17/15-12

Se non gioire per la vittoria, Matteo Battocchio può però tornare in Piemonte con il sorriso sulle labbra: al PalaPrata la sua squadra ha espresso bel gioco, ma soprattutto ritrovato la mano pesante del suo opposto: Giulio Pinali ha giocato un secondo e terzo set ad altissimi livelli, con percentuali da vero bomber in attacco (67%). L'opposto ha attaccato un mare di palle, 43, mettendone a frutto ben 22 oltre a tre muri ed una battuta punto. Non è stato sufficiente per far pendere l'ago finale della bilancia in favore di Cuneo, ma in chiave playoff è un bellissimo segnale.

Eppure non aveva iniziato bene la gara, Pinali. Come del resto tutto la squadra, che nel primo set è stata sballottata dal micidiale servizio della Tinet che ha piegato la seconda linea piemontese. Risultato: un parziale dove l'attacco dei friulani ha fatto sfracelli (67%), mentre Cuneo si è parata dai colpi con i soli centrali a passare regolarmente. Da brivido opposto e bande: Pinali 20%, Sette 17% e Malavasi 0%.

Di tutt'altro tenore il secondo, con la situazione che si è ribaltata: Pinali ha preso per mano i suoi, la squadra è passata dal 37 al 55% in attacco, mentre la Tinet ha più che dimezzato l'efficacia passando dal 67 al 25%.

Il terzo si è risolto sul fil di lana, grazie ad una super prova di Pinali ed il muro invalicabile di Codarin: due hanno deciso il parziale, 4 in tutto.

Prata ha raggiunto il tie break ritrovando l'apporto di Gamba, poi si è intascata i due punti grazie ad un inarrestabile Terpin e le strepitose difese del libero Bendicenti.

Ora testa a Ravenna, domenica prossima alle 18 di fronte al pubblico amico: sarà un'altra grande battaglia ed un super spettacolo da non mancare.

IL MATCH

Arriva sulla P1 di Cuneo il primo break dell'incontro in favore di Prata: ace di Erati e muro su Malavasi per il 6-3 friulano. Tinet a +4 (12-8) con un diagonale di Ernastowicz, poi c'è il punto regalato ai padroni di casa con un video-check a vuoto di Battocchio il quale ravvisa un fallo di seconda linea da parte di Gamba, che però l'occhio elettronico smentisce. L'ace di Katalan fissa il punteggio sul 15-10, poi Terpin schiaccia positivamente due attacchi consecutivi e sul 18-11 c'è il secondo time out piemontese. Arriva un muro a uno di Ernastowicz su Pinali: sul 20-12 Battocchio cambia la diagonale palleggiatore opposto inserendo Mastrangelo e Maciel, ma subito in battuta Terpin abbatte Malavasi che lascia a sua volta il posto ad Allik (21-12). Maciel tocca la sua prima palla e mette fuori il lungolinea del 23-13. Il set si chiude 25-16 su palla in rete al servizio del brasiliano di Cuneo.

Secondo set, stavolta il break è subito di Cuneo con Sette che schiaccia il punto dell'1-3, poi il vantaggio cresce (4-8) per un fallo in palleggio di Alberini e l'attacco in rete da parte di Gamba. Si vede anche Pinali, suo il punto del 6-11, poi Katalan schiaccia in rete il punto del 9-15 avversario. Terpin prova a dare la sveglia ai compagni e mette giù il diagonale del -4 (11-15), ma Malavasi li ricaccia indietro (12-18) scrivendo a referto il primo punto personale della partita. Ancora Pinali, mani alte del muro avversario, per il 13-20 di Cuneo. Katalan ferma a muro Pinali (15-20), ma la MA Acqua S.Berbardo arriva al set ball forte di sei lunghezze con un attacco di Volpato. Chiude al primo colpo Allik (18-25), entrato qualche giro prima, su battuta di potenza di Sette.

Manco dirlo, firmato Terpin il break di Prata nel terzo (4-2), che poi sigla anche il diagonale del 6-3 con Sette che mette fuori la palla del +4 friulano del 7-3. C'è il muro di Malavasi su Gamba che riavvicina i piemontesi (8-6) i quali si portano a -1 (10-9) ancora con Pinali, impattano a 10 grazie a Sette e mettono la freccia, 12-14, con due aces consecutivi dell'opposto cuneese. Il solito Terpin rimette in prima galleggiamento la Tinet sul 15-15 con un mani e fuori, poi segna l'ace del sorpasso (17-16) mentre Ernastowicz ridà il break ai padroni di casa sul 18-16. Entra Allik e dai 9 metri fa sfracelli: doppio muro di Codarin, prima su Gamba poi su Ernastowicz, e Cuneo ribalta la situazione tornando avanti 19-20. Contro sorpasso di Prata (23-22), sempre ad opera di Terpin, ma si va ai vantaggi dove Codarin chiude firmando due muri consecutivi (24-26).

Terzo set, non si scompone la Tinet. Turno al servizio di Terpin: Gamba in attacco, Scopellitti a muro su Codarin ed ace dello schiacciatore ex Mondovì e siamo 5-1. Entra nel match anche Gamba, firma l'8-3, entra Agapitos per Sette nelle file di Cuneo, ma arriva anche il muro di Ernastowicz su Pinali: 9-3 e time out di Battocchio. Ancora Gamba (11-4), poi un errore di Katalan (11-6), l'ace di Allik (14-10) ed il muro di Sette su Gamba riportano sotto i piemontesi sul 15-12. Prata però torna a far punti con Ernastowicz al servizio (18-13) e Alberini a muro su Sette che firma il 19-13. Ancora Alberini per il 20-13 friulano mentre Battocchio inserisce anche Mastrangelo e Maciel, ma ormai il tie break è dietro l'angolo: ace di Terpin del set ball Tinet (24-16) che vince 25-17con Gamba.

Parte bene Cuneo nel tie break: Malavasi da posto 4 porta i compagni avanti 1-3, poi però lo schiacciatore cuneese viene murato da Katalan ed è subito pari a quota 3. Si va al cambio campo con Cuneo avanti di un break (6-8) per l'errore in attacco di Ernastowicz, ma Terpin rimette i suoi in gioco sul 9-9 ed i friulani trovano il break nel momento più importante con Alberini che èpiazza l'ace del 12-10. L'invasione di Sette regala il +3 ai Passerotti (13-10) che vincono 15-12 con Ernastowicz.