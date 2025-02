Volley, prima divisione maschile: la VBC Valle Stura cade nella difficile trasferta di Genola

Le squadre della V.B.C. Valle Stura sono state protagoniste di un intenso fine settimana di gare, affrontando avversari di alto livello in match che hanno messo alla prova carattere e preparazione. Dalla Prima Divisione Maschile, che ha affrontato la difficile trasferta di Genola, all’Under 14 Femminile, impegnata in casa contro il Cervasca, fino all’Under 12 Mista che ha sfidato la capolista Virtus Boves, i nostri atleti e atlete hanno dato il massimo, accumulando esperienze preziose per il futuro.

Giovedì 13 febbraio, i ragazzi della V.B.C. Valle Stura hanno affrontato la trasferta a Genola per una sfida intensa.

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa hanno accelerato al servizio e chiuso il parziale 25-14. Nel secondo set, i ragazzi di coach Ivan Monasterolo reagiscono alla grande, alzando il livello della battuta e riducendo gli errori, ma non basta: il set si chiude 25-21 per il Genola. Il terzo set è il più combattuto: entrambe le squadre lottano punto a punto fino alla fine, ma ancora una volta i padroni di casa riescono ad avere la meglio.

Una prova di carattere che lascia buone sensazioni per il prosieguo del campionato!