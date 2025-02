Donna intossicata dal monossido di carbonio nella sua abitazione di Priola

Una donna è finita in ospedale nella serata di ieri, martedì 18 febbraio, per intossicazione da monossido di carbonio. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio, verso le 19.30, in un'abitazione di via Nazionale 6, a Priola, dove la signora abita.

Non si sentiva bene, accusava strani capogiri e così ha deciso di recarsi autonomamente presso il pronto soccorso dell'ospedale di Ceva. Qui, i sanitari hanno riscontrato che si trattava appunto da intossicazione dovuto al monossido.

Immediatamente, sono stati avvertiti i Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra locale che hanno appurato che le esalazioni provenivano dal difettoso funzionamento di una stufa a legna in possesso della donna.

La signora intossicata si trova ancora ricoverata per accertamenti presso il nosocomio cebano. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi.