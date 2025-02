Chiusa di Pesio si prepara al Carnevale: sabato 22 la sfilata

Sabato 22 febbraio a Chiusa di Pesio si festeggia il Carnevale con una grande sfilata per le vie del paese. L'evento prenderà il via alle 14:30 con ritrovo in Piazza Carlo Mauro, da cui partirà il corteo mascherato che attraverserà il centro storico, animato dal Gruppo Animatori della Parrocchia di Sant’Antonino.

Al termine della sfilata, si farà ritorno in Piazza Carlo Mauro per una merenda condivisa, offerta dalle associazioni locali. La manifestazione è aperta a tutti, bambini e adulti, e la partecipazione in maschera è caldamente incoraggiata.

In occasione dell’evento, verranno apportate alcune modifiche alla viabilità:

· Divieto di transito e sosta con rimozione forzata in Piazza Carlo Mauro dalle 13 alle 19.

· Divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 15 alle 19 in Via Tommaso Vallauri, Via Giovanni Mauro e Via Mondovì (nel tratto compreso tra Piazza Cesare Battisti e l'intersezione con Vicolo Filanda).

· Chiusura temporanea per il passaggio della sfilata dalle 15:30 alle 16:30 circa nelle seguenti vie: Via Turbiglio, Via Roma, Via Garibaldi, Piazza Cavour, Via Tommaso Vallauri, Via Giovanni Mauro, Piazza Cesare Battisti, Via Mondovì (fino a Vicolo Filanda) e Vicolo Filanda.

Ma il divertimento non finisce qui: la sera del 22 febbraio, appuntamento con la 6ª edizione del Ciüsettone, il gioco quiz che vedrà squadre di 4/5 persone sfidarsi fino all’ultima domanda. L'evento, organizzato dal gruppo informale Idee Fresche, si terrà alle 20 presso il Bar del Centro Fondo e Biathlon Marguareis (frazione San Bartolomeo – Chiusa di Pesio). Per iscrivere la propria squadra chiamare il 3425580826. A seguire, dalle 22, la festa continua con il DJ set.