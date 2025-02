Nel weekend nuove infiltrazioni di aria umida da ovest e sud: sulla Granda cieli grigi e piogge (ma solo sul confine con la Liguria)

L'alta pressione sull'Europa centrale ed il Mediterraneo tenderà a indebolirsi, consentendo l'infiltrazione di aria più umida da ovest e sud. Ci attendono quindi cieli un po' grigi nel fine settimana, con piogge però relegate quasi esclusivamente sulla Liguria.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 21 febbraio

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, aumento della nuvolosità dal pomeriggio su Liguria e Basso Piemonte per nubi basse, nubi alte sul resto delle regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 10 e 13 °C. Venti assenti o deboli variabili.

Sabato 22 e domenica 23 febbraio

Cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, con copertura estesa sul Piemonte meridionale e Liguria. In quest'ultima regione piogge irregolari tra il debole e il moderato, con interessamento in particolare dell'area tra genovese e savonese. Qui i fenomeni potrebbero durare almeno fino alla sera di domenica ed essere localmente anche di forte intensità. Domenica possibili temporanei rasserenamenti almeno su Piemonte e valle d'Aosta.

Temperature minime in netto aumento per via della copertura nuvolosa e dell'aria più mite in arrivo da sudovest, con valori compresi tra 5 e 10 °C, dove i valori più miti saranno sulle coste. Massime invece in lieve calo domani, mentre in rialzo poi domenica, quando in caso di sole potranno raggiungere anche i 14/15 °C.

Venti ancora generalmente assenti o deboli variabili.

Tendenza da lunedì 24 febbraio

L'alta pressione cederà campo all'ingresso di perturbazioni atlantiche, a partire da martedì, anche se si entrerà nel regime primaverile, in cui i passaggi perturbati tendono ad essere più rapidi e più frequenti. Vedremo se anche proficui dal punto di vista precipitativo.

