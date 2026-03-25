Firmato in Confindustria Cuneo il Protocollo di Collaborazione tra ANCE e gli Ordini e Collegi Professionali della provincia

Oggi, mercoledì 25 marzo, presso la sede di Confindustria Cuneo, è stato ufficialmente sottoscritto un importante Protocollo di Collaborazione tra ANCE Cuneo – Sezione Costruttori Edili di Confindustria Cuneo – e gli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Cuneo (Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Industriali), con l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra imprese e professionisti del settore edilizio.

L’accordo nasce dalla volontà condivisa di promuovere lo sviluppo qualitativo del comparto edilizio e sostenere la crescita professionale degli iscritti, attraverso iniziative congiunte e percorsi di aggiornamento tecnico e normativo.

Tra gli obiettivi principali del Protocollo emergono la volontà di favorire la competitività del settore edilizio sul territorio; promuovere la diffusione delle conoscenze tecniche e normative; valorizzare il ruolo degli Ordini professionali e di ANCE come punti di riferimento per il comparto e sostenere il miglioramento continuo delle competenze professionali.

L'intesa prevede inoltre l’organizzazione di eventi quali convegni, seminari, workshop e tavoli tecnici dedicati al settore edilizio, con partecipazione gratuita per gli iscritti agli enti sottoscrittori.

Questo accordo, della durata triennale, rappresenta un passo significativo verso una collaborazione strutturata e duratura tra mondo delle imprese e professionisti, con l’obiettivo comune di innovare e qualificare il settore edilizio della provincia di Cuneo.

Il presidente di Ance Cuneo, Gabriele Gazzano, ha sottolineato: "Questo accordo rappresenta un punto di partenza importante: la collaborazione tra imprese e professionisti può generare un valore concreto per tutto il settore. L’obiettivo è valorizzare competenze ed esperienze diverse, per affrontare con maggiore efficacia le criticità ancora presenti, anche sul piano operativo e amministrativo".

(Gabriele Gazzano)

Erano inoltre presenti alla firma dell’accordo la presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo, Francesca Dalmasso; il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, Adriano Scarzella; il presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo, Carlo Cane; la presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Mondovì, Daniela Spinardi e il presidente dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Cuneo, Giovanni Favole.