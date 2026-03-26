Tre principi di incendio boschivo nella serata di ieri: colpite Sanfront, Paesana e Savigliano

Nella serata di ieri, mercoledì 25 marzo, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati su più fronti per domare tre principi di incendio boschivo nella provincia.

Il primo intervento è scattato alle ore 21.23 a Sanfront, in via dei Lombardi, dove le squadre sono intervenute per spegnere un incendio che ha coinvolto un'area boschiva e sterpaglie. I soccorritori hanno lavorato rapidamente per circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero.

Circa un'ora e mezza dopo, intorno alle 23, nuovo allarme a Paesana, in via Agliasco, dove è divampato un altro incendio boschivo. Anche in questo caso, l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere il rogo.

Il terzo episodio si è verificato a Savigliano, lungo la SP 155 in località Suniglia, in direzione Busca, dove le fiamme hanno interessato un'area boschiva. Le squadre hanno operato per mettere in sicurezza la zona e scongiurare pericoli per la viabilità.

Le cause dei tre incendi sono ancora in corso di accertamento. Non si segnalano feriti né danni a strutture abitate.