La cuneese Simona Trucco vicepresidente regionale degli agenti immobiliari riuniti in Fimaa Piemonte

Nuovi vertici per Fimaa Piemonte, l'associazione di categoria che raggruppa gli agenti immobiliari. Si è infatti tenuto il rinnovo degli organi direttivi per la consigliatura 2026–2029.

Alla presidenza regionale è stato eletto Enrico Fenoglio, già presidente di Fimaa Asti e Confcommercio Asti, figura di consolidata esperienza e riferimento nel settore della mediazione immobiliare. Al suo fianco, sono state nominate vicepresidenti Simona Trucco (Fimaa Cuneo), con incarico di vicepresidente vicario, e Patrizia Corniani (Fimaa Vercelli).

Il nuovo assetto dirigenziale si pone l’obiettivo di rafforzare il ruolo della federazione sul territorio, valorizzando le competenze professionali degli associati e promuovendo iniziative strategiche a supporto delle federazioni provinciali.

“Fimaa è la federazione dei mediatori immobiliari più rappresentativa sul territorio regionale e nazionale” – ha dichiarato Fenoglio – “Fimaa Piemonte sarà un volano per tutte le nostre federazioni provinciali ed un supporto strategico operativo, in grado di accompagnare il settore verso nuove sfide e opportunità”.

Con questo rinnovo, Fimaa Piemonte conferma il proprio impegno nel sostenere la crescita e la qualificazione della categoria, puntando su innovazione, formazione e sinergia tra le diverse realtà territoriali.