Il ritorno a Cuneo di Lubo Ganev: "Qui ho passato tre anni fantastici, la città merita la A1" [VIDEO]

"Qui ho passato tre anni fantastici, torno sempre volentieri e spero di farlo più spesso". Così Lubo Ganev al termine della partita Cuneo-Ravenna e dell'autentico bagno di folla del pubblico accorso per applaudire il campione che agli inizi degli anni '90 contribuì al fenomeno della "volleymania" cuneese.

Era il 14 settembre 1992, Cuneo inaugurava il suo palasport e Lubo entrava trionfalmente in campo insieme con i compagni per il taglio del nastro di quello che è rimasto uno degli impianti più belli d'Italia: "Me la ricordo molto bene quella serata. È stato il mio primo impatto con tutti quegli spettatori, poi sono passati tre anni fantastici".

Oggi, a distanza di oltre 30 anni rieccolo sul campo di San Rocco Castagnaretta, accolto come una vera star: "Questa città merita di avere una squadra di alto livello, il pubblico è stato sempre imponente. Oggi è stato molto emozionante, torneò molto volentieri. La società sta crescendo, auguro di ottenere tanti risultati positivi e spero di vederli presto in A1!".

QUI SOTTO LA NOSTRA VIDEO INTERVISTA A LUBO GANEV: