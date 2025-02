Volley A2/F: Puma ancora con il mal di trasferta; Una Bam Mondovì impalpabile sconfitta a Offanengo per 3-0

Ci si aspettava di certo qualcosa in più da parte della Bam Mondovì, che in casa dalla Trasporti Bressan Offanengo ha rimediato una pesante sconfitta per 3-0 nella terza giornata di andata della Pool Salvezza. Le cremasche sono state brave a mettere in difficoltà la ricezione del Puma. Rossoblù di contro poco incisive in attacco, dove nessuna pumina è riuscita a raggiungere la doppia cifra e con una difesa poco attenta.

Insomma un ennesimo passo indietro per le ragazze di Basso, anche se la squadra di coach Bolzoni ha mostrato capacità tecniche e solidità fisiche maggiori rispetto alla Bam Mondovì. Nelle padrone di casa le migliori in campo sono state Chiara Salvadori (12) e Anna Caneva (11). Per il Puma, invece, prova sufficiente solo per la centrale Greta Catania (6). Per la Bam Mondovì ora arrivano tre gare consecutive in casa, nell'ordine contro Olbia, Albese Como e Tenaglia Abruzzo.

PRIMO SET: tanto equilibrio in avvio e punteggio di 5-5. Si continua a lottare punto a punto. Il primo break lo conquista la squadra di casa. Sul 12-9 coach Claudio Basso chiama il primo time-out dell'incontro. Pumine in difficoltà. Secondo time-out chiesto dalla panchina monregalese sul 17-12. Muro cremasco protagonista, 19-14. Entra in campo Arianna Lancini. Le padrone di casa continuano a mettere in difficoltà la ricezione del Puma. Sul 24-16 sono ben otto i set-ball in favore di Offanengo. Al secondo tentativo arriva la fast vincente di Anna Caneva, che fissa il parziale sul 25-17.

SECONDO SET: dopo un avvio equilibrato le pumine provano a togliere gli artigli, 3-6. Arriva la rapida risposta di Offanengo, che ritrova la parità sul 7-7. Il muro vincente di Greta Catania vale l'8-10. Ulrike Bridi esce momentaneamente dal campo per un colpo fortuito subito alla testa. La Bam mantiene tre punti di vantaggio sull'11-14. Ace di Viscioni e sull'11-15 arriva la prima richiesta di time-out da parte di coach Bolzoni. Break per le neroverdi di casa, 14-15. Coach Basso è contrariato e chiama il time-out. Nardelli a segno e sorpasso Offanengo sul 17-16. Controsorpasso Puma, 17-19. Richiesta di time-out per coach Bolzoni. Black-out per le rossoblù, che subiscono un parziale di 4-0. Ancora gioco fermo per il time-out di coach Basso sul 21-20. Arrivano tre set-ball sul 24-21. Le pumine recuperano due lunghezze, ma al terzo tentativo arriva il punto del 25-23.

TERZO SET: Offanengo avanti 2-0. Time-out chiamato da coach Basso sul 5-2. Le pumine accorciano sull'8-5. La Trasporti Bressan aumenta il vantaggio, 12-8. La Bam prova a restare aggrappata al match e sul 13-12 coach Bolzoni preferisce chiamare il time-out. Al rientro in campo arriva l'ace di Catania, che rimette in equilibrio il parziale. Nuovo break per le padrone di casa, 17-13. Time-out chiesto da Basso. Offanengo che in scioltezza si porta sul 22-14. Tre punti di fila messi a segno dal Puma. Sul 24-17 arrivano sette match-point per le neroverdi di casa. Time-out chiesto da Bolzoni sul 24-19. Al terzo tentativo arriva il punto vincente di Salvatori, che chiude set e match sul 25-19.